2024'ün en çok satan kitapları hangileri? İşte en çok satan kitaplar!

Online alışveriş sitesi Hepsiburada, 2024'ün ilk 6 ayında uygulamaları üzerinden en çok satılan kitapları açıkladı.

Buna göre altı ayda 200 bin kitabın 4 milyon kopyası satılırken, en çok çocuk, eğitim, edebiyat, kişisel gelişim ve araştırma-inceleme kategorilerindeki kitaplar ilgi gördü.

Türkiye'den en çok satan kitap hangisi?

En çok satılan kitap kategorilerinin ilk sırasında çocuk kitapları yer aldı. En fazla çevrim içi sipariş verilen çocuk kitaplarında ilk sırayı, Sandra Lebrun Et Loic Audrain'in kaleme aldığı "Büyük Sorular Kitabım" aldı. Listenin devamında "Senin Sayende Tanışalım Mı?", "Çocuk Akademi 16-24 Ay Şimdi Cırt Cırt Vakti", "Ayvayı Yedik Müzesi" ve "555 Eğlenceli Çıkartma" kitapları yer aldı.

Kitapları ne çok satan yazar kim?

2024'ün ilk yarısında en çok satan yazarlar arasında birinci sırada Alman Pierre Franckh bulunurken Franckh'in "Rezonans Kanunu" isimli kitabı, en çok satın alınan kitap oldu. Bunu, Matt Haig'in "Gece Yarısı Kütüphanesi" isimli kitabı takip etti.

Yerli yazarlar kategorisinde ise Şermin Yaşar "Söyleme Bilmesinler" adlı romanıyla birinci sırayı elde etti. Listenin devamında ise Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" adlı eseri yer aldı.