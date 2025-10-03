22. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı
Yüzlerce yayınevi ve binin üzerinde etkinlikle düzenlenen 22. Ankara Kitap Fuarı'nın bu yılki konuk ülkesi Rusya oldu. Onur yazarları Yuriy Polakov ve Ayşe Kulin okurlarla buluştu.
Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium’da açıldı. Söyleşiler, imza günleri ve çocuk etkinliklerinin yer aldığı fuarda yüzlerce yayınevi binlerce kitapla okurlara ulaşıyor.
Konuk ülke Rusya adına yazar Yuriy Polakov, iyi kitapların insanı geliştirdiğini vurgularken, Türkiye’nin onur yazarı Ayşe Kulin kitapların hayatı değiştiren gücüne dikkat çekti.
Fuar, 12 Ekim’e kadar her gün 10.00–20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.