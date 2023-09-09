22 farklı sanatçı Denizin Sırrı sergisinde buluştu

Türkiye’de sanat ortamının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan, sergilerden elde ettiği gelirin tamamıyla sanatçıları destekleyenİyilik İçin Sanat Derneği, 22 farklı sanatçının 41 özgün eserinden oluşan “Denizin Sırrı: Derinliklerde Somut İzler” adlı sergiyi sanatseverlerin beğenisine sundu.İyilik İçin Sanat Derneği’nin genç sanatçıların üretimlerini desteklemek ve sanatı daha geniş kitlelere yaymak amacıyla düzenlediği “Denizin Sırrı: Derinliklerde Somut İzler” sergisi, Kalamış 39 Sanat Oteli'nde açıldı.

Sergi, insanlığın denizlere olan etkisini düşündürüyor

Sergi açılışı, İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, Handan Aral, Aslı Jackson, Rana Demir, Burak Günbal, Zeynep Adalı, Doç. Dr. Burcu Ayan Ergen, Özlem Engin, dernek üyeleri ve sanatçıların katılımıyla gerçekleşti. "Denizin Sırrı" adıyla su altındaki renk cümbüşünü, tarihi mekânlara yansımasını, insanlığın denizlere olan etkisini düşündüren sergi, Hicran Aksöz’ün küratörlüğünde 22 farklı sanatçının 41 özgün eserinden oluşuyor. Cahide Erel, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Hasan Cem Araptarlı, Saliha Yılmaz, Kadriye İnal ve Tülin Onat gibi önemli ressamların eserlerinin de görüldüğü sergi, deniz ve derinliklerin sırlarını sanatsal bir yaklaşımla ele alıyor ve sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Serginin küratörü Hicran Aksöz, "Denizin Sırrı: Derinliklerde Somut İzler" sergisini şu sözlerle açıklıyor: "Bu sergi, denizin ve doğanın güzelliklerini sanatla buluşturan bir yolculuk sunuyor. Her eser, denizin derinliklerindeki sırları anlatırken sanatın gücünü sergiliyor. Sergimiz denizin dalgalarının altında gizlenen sırları çözmeye davet ederken, sanatın ve insan zihninin sınırlarını keşfetmeyi amaçlıyor. Sanatçıların gözünden yaratılan eserler, deniz yaşamının çeşitliliğini ve güzelliğini yansıtırken aynı zamanda korunması gereken kırılgan ekosistemler olduğu gerçeğine de dikkat çekiyor. Ortak anlatıların, bireysel deneyimlerin ve kolektif bilinçdışının şekillendirdiği çok katmanlı bir inşa olan “Denizin Sırrı: Derinliklerde Somut İzler” aynı zamanda insani korkuları ve arzuları da yansıtıyor.”