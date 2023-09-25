25. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri adayları açıklandı

Arter'de düzenlenen basın toplantısına, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ile Haldun Dormen katıldı.

Tangün, konuşmasında, bu yıl birbirinden değerli eserler izlediklerini belirterek, "Sanatseverlerle buluşan her bir oyun, bize müthiş bir tiyatro sezonu yaşattı." dedi.

Katkıda bulunan kişi ve kurumlara teşekkür eden Tangün, geçen yıl Yapı Kredi'nin Türk Eğitim Vakfında oluşturduğu fon ile tiyatro üzerine eğitim alan 16 öğrenciye burs verdiklerini, bu yıl da devam eden burs fonu programıyla 17 lisans ve 1 doktora öğrencisine destek olduklarını aktardı.

"Başvuru sisteminde değişiklik yaptık"

Tangün, Afife Tiyatro Ödülleri'nde her yıl daha iyisini ortaya koymak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Bu sene başvuru sisteminde bir değişiklik yaptık. Önümüzdeki sezondan itibaren tiyatrolar oyunlarının değerlendirilmeye alınması için sistem üzerinden kendileri başvuru yapabilecekler." ifadesini kullandı.

Sezona ilişkin de değerlendirmede bulunan Merih Tangün, "Birbirinden kaliteli ve çok zengin içeriklerle dolu harika bir tiyatro sezonu yaşadık. Bu şahane oyunları izlemek harikaydı ama bu oyunların arasından seçim yapmak, adayları belirlemek inanılmaz zordu." şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Tangün, özel ödül sahiplerini ve adayları açıklarken, toplantı sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Özel ödüller ve adaylar açıklandı

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri jürisi, Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'ne Prof. Dr. Cevat Çapan'ı, Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü'ne ise "Güzel Son" isimli oyunuyla Hakan Tabakan'ı layık gördü.

Haldun Dormen Özel Ödülü'nü "1923 Müzikali" kazanırken, Yapı Kredi Özel Ödülü'nün sahibi ise oyuncu Merve Dizdar olarak açıklandı.

"Yılın En Başarılı Oyunu" kategorisinde İstanbul Şehir Tiyatrolarının "Cadı Kazanı", "Fosforlu Cevriye", "Tartuffe" oyunları ile Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun "1984" ve Tiyatro.in'in "Kim Bu Ben" oyunları aday gösterildi.

"Yılın En Başarılı Yönetmeni" adayları arasında Engin Hepileri, Murat Daltaban, Yelda Baskın ve Yiğit Sertdemir yer alırken, "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" kategorisinde İpek Türktan, Özlem Zeynep Dinsel, Selen Öztürk ve Yeşim Koçak, "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu"nda ise Adem Mülazim, Hakan Gerçek, Meriç Rakalar, Murat Garipağaoğlu ile Onur Ünsal adaylar olarak açıklandı.

Gecede ayrıca "Yardımcı Kadın Oyuncu", "Yardımcı Erkek Oyuncu", "Sahne Tasarımı", "Giysi Tasarımı", "Sahne Müziği", "Işık Tasarımı, "Hareket Düzeni (koreografisi)" ve "Genç Kuşak Sanatçısı" kategorilerinde de adaylar duyuruldu.

Ödül töreni ise 3 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.