262 yıllık kemanım benim bir parçam ve en yakın arkadaşım

Necmi ÇELİK

Peru asıllı İspanyol keman sanatçısı Leticia Moreno senfonik müziğin dünyada önemli temsilcilerinden biri.

Heyecan verici ve çok yönlü bir kemancı olarak tanınan Leticia Moreno, “doğal karizması, virtüözlüğü ve derin yorumlama gücü” ile izleyicileri ve eleştirmenleri büyüleyen bir isim olarak kabul ediliyor. Keman sanatçısı Leticia Moreno ocak ayında Türkiye’ye geldi ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bir konser verdi. Sanatçı müzikseverlerden büyük bir beğeni alırken sahnede orkestra üyeleriyle de çok başarılı bir iletişim kurdu.

Moreno konserde, İspanyol melodi ve ritimlerini, duygusal ve canlı bir enerjiyle yansıtan É. Lalo’nun İspanyol Senfonisi’ni yorumladı. Eleştirmenler tarafından lirik, ateşli, büyüleyici ve parlak olarak nitelendirilen Leticia Moreno eğitimini Madrid’in yanı sıra, Almanya ve İngiltere’nin saygın müzik okullarında tamamladı.

Coşkulu bir resitalist ve oda müziği sanatçısı

Coşkulu bir resitalist ve oda müzisyeni olan Leticia, Sol Gabetta, Bertrand Chamayou, Kirill Gerstein, Alexander Ghindin, Lauma Skride, Mario Brunello, Leonard Elschenbroich, Ksenija Sidorova ve Maxim Rysanov ile birlikte çalıştı. Zubin Mehta, Esa-Pekka Salonen, Paavo Jarvi, Vladimir Ashkenazy, Christoph Eschenbach, Yuri Temirkanov, Krzysztof Penderecki, Andrés Orozco-Estrada, Josep Pons, Juanjo Mena, Gustavo Gimeno, Peter Eötvös ve Andrey Boreyko gibi en ünlü şeflerle birlikte sahnede yer aldı.

Wiener Symphoniker, St Petersburg Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra, Mahler Chamber Orchestra, Washington’s National Symphony Orchestra, The Mariinsky Orchestra, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Academy of St. Martin in the Fields, Simón Bolívar Symphony Orchestra. gibi önde gelen orkestralarla da sahne aldı ve büyük ispanyol orkestralarının çoğunda konuk sanatçı olarak çalıyor. Sanatçı yoğun 2024 programı içinde DÜNYA’nın sorularını yanıtladı.

Güçlü manevi bağlar

Dünyanın farklı ülkelerinde farklı orkestralar eşliğinde sahnede çalıyorsunuz. Sahnedeki performansınızı olumlu veya olumsuz anlamda hangi faktörler etkiler?

Müziğe olan sevgi, sahnedeki müzisyenler, besteci ve halk arasındaki manevi bağ tarif edilemez bir deneyimdir. Yani bu duyguya odaklanmak, müziği gerçekten daha yükselten bir hale getiren şeydir benim için.

Konserlerinizde sahneyi ünlü şeflerle paylaştınız, bu konudaki izlenimleriniz nasıl?

Düzenli olarak birlikte çalıştığım müzisyenlerin çoğu hayatım için gerçek bir ilham kaynağı durumundadır.

Daha zengin ve ödüllendirici Performans sırasında orkestra üyeleri ve özellikle ilgili çalgı grupları ile yakın ve sıcak iletişim halindesiniz. Bu gözlem doğru mu?

Elbette. Müziği birlikte paylaşmak, müzikle iletişim kurmak en derin duygularımızdır. Benim açımdan bakılırsa sahnede bu yoğun bağlantıyı hep birlikte kuruyoruz diyebilirim. Müzik deneyimi bu şekilde daha zengin ve daha ödüllendirici hale geliyor hepimiz için.

Hangi bestecilerin eserlerini veya senfonilerini çalmaktan daha çok zevk alıyorsunuz?

Belirli bir anda yaptığım her işle ve çaldığım eserle aşk ve uyum içerisindeyim diyebilirim.

Türkiye'ye gelmeden önce duygularınız nasıldı, dönüşünüzde ne tür yeni duygular oluştu?

Birkaç kez Türkiye'ye geldim ve ülkenizin ve kültürünün büyük bir hayranıyım. Türkiye böyle bir hazine benim için. Ülkenizde daha fazla zaman geçirebilmeyi umuyorum ve diliyorum.

2005'ten beri efsanevi bir keman çalıyorsunuz. Enstrümanla duygusal bağınız nasıl?

Nicola Gagliano 1762 yapımı kemanı kullanıyorum ve hayatımın büyük bir bölümünde bu kemanla çalıyorum ve sahnedeyim. Bu keman gerçekten vücudumun bir parçası. Ve en yakın arkadaşım.

2024 programınız nasıl, hangi coğrafyalara gideceksiniz?

Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarında yoğun konser programlarım var. Oldukça fazla seyahat. Her biri inanılmaz lokasyonlar ve tüm bu yerlerde yaşam deneyimimi daha da zenginleştirmek için daha fazla zaman bulabilmeyi ümit ediyorum.