28. İstanbul Tiyatro Festivali küratörü Mehmet Bırkıye: Tiyatro hayatımızda daha çok yer edinmeli

2022 yılında küratörlü bir yapıya geçen İstanbul Tiyatro Festivali’nin bu yılki küratörü, tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Mehmet Birkiye. Bu dönemin ilk programında, 5 uluslararası, 14 yerli oyun tiyatroseverlerle buluşacak. Programda Şahika Tekand, Ebru Nihan Celkan, Yiğit Sertdemir gibi birçok usta isim yer alıyor. Ayrıca Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü ve İKSV Genç Sanatçı Fonu desteğiyle üç yeni yerli oyun sahnelenecek.

Festivalin uluslararası programı da dikkat çekici. Almanya, Fransa, Romanya, Sırbistan ve Japonya’dan yapımlar sahnede olacak. Schaubühne Berlin, yönetmen Thomas Ostermeier’in yönettiği ve Lars Eidinger’in başrolünü üstlendiği III. Richard ile festivale damgasını vuracak. Comédie-Française de Türkiye’deki ilk gösterimini Avignon Festivali’nin direktörü Tiago Rodrigues’in yönettiği Hekabe, Hekabe Değil ile yapacak. Japon butoh dansının ustası Ushio Amagatsu, topluluğu Sankai Juku ile ilk kez İstanbul’da sahne alacak.

Müjdat Gezen’e Tiyatro Festivali Onur Ödülü verildi

Festivalin basın toplantısında İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İstanbul Tiyatro Festivali’nin 1989’dan beri yaratıcı ve yenilikçi yapımlarla seyircileri buluşturduğunu belirterek, “Dünyanın dört bir yanından çığır açıcı eserleri ve sahne sanatlarına yön veren isimleri İstanbul’a taşıyor, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü ve İKSV Genç Sanatçı Fonu’yla Türkiye’den yeni üretimleri destekliyoruz. Festival programını 2022 yılından bu yana bir küratör önderliğinde kurguluyoruz. Bu yılın küratörlüğünü üstlenen Mehmet Birkiye’ye, İstanbul Tiyatro Festivali’ne kendi sesini taşıdığı için teşekkür ediyorum. Festivalin gerçekleştirilmesine büyük katkıda bulunan festival eş sponsorlarımız Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş’a 20 yıldır devam eden destekleri için içten teşekkürlerimizi sunuyor; hepinize ilham veren anlarla dolu bir festival diliyorum” dedi. Ayrıca 28. İstanbul Tiyatro Festivali’nin Onur Ödülü’nü, tiyatro oyuncusu ve eğitmeni Müjdat Gezen’e alkışlar arasında sundu.

20 yıla ulaşan sponsorluk çalışması

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, “Enerji grubu olarak, ülkemizin enerjisini üreterek yarattığımız katma değerin yanında, sosyal alandaki gelişimine de katkı sağlamayı ulusal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş şirketlerimiz spor, sanat, eğitim gibi pek çok dalda sosyal sorumluluk projelerini başarıyla yürütüyor. İstanbul Tiyatro Festivali ise bizim desteklemekten çok büyük mutluluk duyduğumuz, uzun soluklu etkinlikler arasında yer alıyor. Kesintisiz devam ederek 20. yılına ulaşan sponsorluğumuz boyunca binlerce tiyatroseverin pek çok yerli ve yabancı oyunla buluşmasına destek olmaktan dolayı ayrıca gurur duyuyoruz. Festival bu yıl izleyicilerini Tüm Yüzler Sahnede sloganıyla gösterilere davet ediyor. Bizler de Koç Topluluğu Enerji Grubu olarak, hepimizi farklı dünyalara taşıyan İstanbul Tiyatro Festivali sponsorluğumuzun 20. yılını Yüzlerce Duygu Sahnede diyerek kutluyoruz” dedi.

"Tiyatro, anlamamızı sağlıyor"

28. İstanbul Tiyatro Festivali’nin küratörü Mehmet Birkiye, “Tiyatro öteki ile ilişki kurmamızı, kabul etmesek bile anlamamızı sağlar. Bu ötekinin mutlaka bir kişi olması ya da bir topluluk olması da gerekmez, bir inanç, insana ait bir güdü, kısacası her şey olabilir. Eğer iddia ettiğimiz gibi seküler, adaletli, demokratik, insan haklarına saygılı bir dünya istiyorsak; işte bu dünyada “ötekinin” konumu hayatidir. Öteki ile çatışma, şiddet içermeyen ilkel güdülerin olmadığı bir alana çekilmelidir. Kişisel kanım; böylesi bir hedefe ulaşmamızı sağlayabilecek en etkin yöntemlerden biri de tiyatrodur. Bu nedenle ki tiyatro hayatımızda daha çok yer etmelidir. Umarım 28. İstanbul Tiyatro Festivali hayatımızda tiyatroya daha çok yer açar” şeklinde konuştu.