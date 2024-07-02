31. İstanbul Caz Festivali 3 Temmuz'da başlıyor

31. İstanbul Caz Festivali'nde bu sene, 40'a yakın konserde, usta isimlerden yeni seslere 200'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak.

Festivalde izleyiciyle buluşacak isimler arasında Grammy ödüllü caz sanatçısı Gregory Porter, Chris Isaak, saksafon sanatçısı Joshua Redman, Jamaika kökenli İngiliz caz duayeni YolanDa Brown, caz piyanisti Baptiste Trotignon, Türkiye'deki ilk konseriyle R&B, soul ve indie'nin genç ismi Arlo Parks ve Kornel Fekete-Kovacs yönetimindeki Macaristan'ın Modern Art Orchestra'sı yer alıyor.

'Caz Vapuru' ile yola devam

Festivalde +1'li Gece Gezmesi'nde Hollanda'dan Thomas Azier ve Baby's Berserk'in yanı sıra Türkiye'den Gevende, Korhan Futacı ve birçok beğenilen isim sahneye çıkacak. Caz Vapuru, izleyicisini caz ve swing tınıları eşliğinde Boğaziçi'yle buluştururken, festivalin yeşille cazı bir araya getirdiği ücretsiz 'Parklarda Caz' konserleri ise şehrin dört bir köşesinde düzenlenecek.

Pera'da Bir Caz Akşamı'nda ise Salon İKSV, Minoa Pera ve Pera 77'de cazın doğaçlaması ve klasik müziğin gelenekselliğini tutkuyla bir araya getiren Kristjan Randalu Absence Trio, sürpriz bir konuğu ile piyanist Can Çankaya Trio ve Dilek Sert Erdoğan 'A Tribute to Aretha Franklin' ile Beyoğlu'nda caz turuna çıkacak. ​​​​​​​