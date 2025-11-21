32. Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

Sabancı Vakfı’nın genç sanatçıları teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlediği Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri, bu yıl 32’nci kez sahiplerini buldu. Sabancı Center’da düzenlenen törende, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin (MSGSÜ) Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden dereceyle mezun 9 öğrenciye toplam 240 Cumhuriyet altını takdim edildi.

Resim Bölümü’nden Duru Bozkurt, Gülce Ecem Çınar ve Ergi Vardar; Heykel Bölümü’nden Mehmet Evren Erdoğan, Umut Ballıkaya ve Atakan May Sarıtaş; Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nden ise Elif Çanakkale Aygeç, Elif Göker ve Betül Dal ödül almaya hak kazandı.

(Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan)

Törene, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan ile MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Yasemin Nur Erkalır ev sahipliği yaptı. Tapan, konuşmasında Sakıp Sabancı’nın sanata duyduğu saygıyı hatırlatarak, ödüllerin genç sanatçıların Türkiye’nin kültürel mirasına katkısını güçlendirdiğini vurguladı. Sanatın toplumsal dönüşümdeki rolüne dikkat çeken Tapan, bu ödüllerin Sabancı ailesinin vizyonunu yeni kuşaklara taşıdığını ifade etti.

287 öğrenciye 7 bin 665 Cumhuriyet altını

Prof. Erkalır ise Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri’nin genç sanatçıların görünürlüğünü artıran önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, bu desteğin öğrencilerin sanatsal yolculuğuna değer kattığını söyledi.

32 yıldır kesintisiz devam eden ödül programı kapsamında şimdiye dek 287 öğrenciye toplam 7 bin 665 Cumhuriyet altını verildi. Bu gelenek, MSGSÜ’nün köklü sanat eğitimine katkı sunarken Türkiye’de genç sanatçıların geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyor.