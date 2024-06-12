'34. Akbank Caz Festivali'nde sahne alacak sanatçılar açıklanmaya başlandı

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, sanatın her disiplinini sanatseverlerle buluşturmayı hedefleyen festivalde konser verecek ilk isimler arasında caz vokalisti Kurt Elling, Kübalı piyanist Harold Lopez-Nussa, söz yazarı, besteci, şarkıcı ve aranjör Rodrigo Amarante ile 7 Poets Trio da yer alıyor.

Festivale ilişkin detaylara 'akbanksanat.com' adresinden ulaşılabilir.