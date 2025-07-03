4. Arnica Art Land sanat çalıştayı Aizanoi Antik Kenti’nde gerçekleştirildi

Her yıl Anadolu’nun farklı bir ilinde gerçekleşen ve sanatın köklerine dönüşünü simgeleyen Arnica Art Land Sanat Çalıştayı, bu yıl tarihi Aizanoi Antik Kenti’nde düzenlendi. 21-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen çalıştay, MÖ 3000 yıllarına ait yerleşim izlerinin bulunduğu kentte, 21 sanatçının katılımıyla sanatı doğduğu topraklarla bir kez daha buluşturdu. Ana Tanrıça Kibele’nin adının Meter Steunene olarak bilindiği coğrafyada sanatçılar tarihin büyülü atmosferinde, resim, heykel, fotoğraf, seramik, çini, dokuma, keçe ve dijital sanat alanlarında eserlerini ortaya çıkardılar.

Eserler Aizanoi Antik Kenti’nde bulunan Zeus Tapınağı’nın bahçesinde binlerce yıllık tarihle buluştu.

Çalıştaya katılan 21 sanatçının eserleri 27 Haziran’da, yaklaşık bin 750 yıl önce inşa edilen ve dünyanın ilk borsa binası olarak kabul edilen tarihi yapıların da bulunduğu alanda düzenlenen sergide sanatseverlerle buluştu. Çalıştay sürecinde ortaya konan bu eserler daha sonra İstanbul ve farklı illerde de sergilenecek.

Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Kurucusu ve Danışma Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer’in hayata geçirdiği ve Fırat Neziroğlu’nun küratörlüğünde gerçekleşen çalıştayda sanatçılar, geçmiş ve gelecek arasında kurdukları bağı eserlerine yansıttılar. Antik kentin ilham verici doğasında farklı teknikleri kullanarak eserlerini oluşturan sanatçılar, yöre halkının çok uzun süredir geleneği olan “Aba Sultan Yağmur Duası” etkinliğine de katıldılar.

Geçmiş ve geleceği buluşturan sanat platformu

2022 yılından bu yana düzenlenen Arnica Art Land Sanat Çalıştayı’nın Kurucusu ve Danışma Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, her yıl farklı bir kültürel mirasla yolu kesişen projenin aynı zamanda sanatçısı olmaktan da duyduğu mutluluğu belirterek şunları söyledi: “Arnica Art Land, sanatın sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmaması gerektiğine inanarak yola çıktı. Şimdi dördücü çalıştayımızda yine Anadolu’nun kültürel mirasıyla sanat arasındaki derin bağa, değerli sanatçılarımızla renkli bir düğüm daha attık. Arnica Art Land, sanatçıların doğayla iç içe özgürce eserler üretmelerini sağlarken, aynı zamanda bölgenin tarihi ve kültürel dokusuyla etkileşimde bulunmalarına da olanak tanıyor. Her katılımcının, bu toprakların ruhunu eserlerine kendi tarzıyla yansıtması ise projemizin çıktılarını daha da geliştiriyor ve zenginleştiriyor.”

Her eserde Anadolu’nun izini görmek mümkün

Projenin küratörlüğünü bu yıl da geleneksel dokuma alanında geliştirdiği teknikle dünya çağdaş sanat alanında literatüre geçen Bahçeşehir Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü kurucusu Fırat Neziroğlu üstlendi. Sanatçıların eserlerinde Kibele’den Aba Sultan’a Anadolu’nun kadim figürlerinin etkileri görmenin mümkün olduğunu söyleyen Neziroğlu, şunları söyledi:

“Bu yılki çalıştayda, sanatın geçmişten gelen öğeleri ile geleceği birleştiren bir form oluşturmayı hedefledik. Sanatçıların, Anadolu’nun kadim figürlerinin etkilerini eserlerinde yansıtmaları, hem kültürel mirasımızı yaşatmak hem de modern sanata entegre etmek açısından büyük bir değer taşıyor. Bu süreçte, sanatçıların özgün bakış açıları ile tarihsel bağları yeniden kurmalarını sağlamak, projemizin en heyecan verici yönlerinden biri.”

Sanatçıların sohbetlerini derinleştirdiği, düşünce ve pratiklerini paylaştığı çalıştay sırasında Özlem Varol’un düzenlediği çini atölyesi de farklı sanat anlayışlarına sahip isimleri yeni deneyimlerde buluşturdu.

Çalıştay boyunca Asiye Cengiz, Beril Sümer Reis, Ecem Dilan Köse, M. Emir Yılancı, Esen Baydemir, Gülderen Depas, Jala Azizova, Jamie Norman, Kadriye İnal, Mahir Kurtulan, Mehmet Ali Yıldız, Oğuz Biçer, Orçun Kaya, Ömür Tokgöz, Özlem Altınbilek, Özlem Daylan Bozoğlan, Özlem Varol, Ramil Mammadli, Selçuk Gürışık, Senur Akın Biçer ve Yasemin Keltek tarafından üretilen eserler, Aizanoi Antik Kenti’nde bulunan Zeus Tapınağı’nda binlerce yıllık tarihle buluştu.

Dünya ticaret tarihi açısından da önemli bir yere sahip olan Aizanoi’daki ilk borsa binası olarak bilinen yapıların da yer aldığı tarihi alanda düzenlenen sergiye ise çok sayıda sanatsever katıldı.