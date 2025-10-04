4. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği tarafından düzenlenen 4. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nin ödül töreni bu yıl sanal ortamda, Atlas Space altyapısıyla oluşturulan meta dünyada yapıldı.

Festival İdari Direktörü Filiz Dağ, etkinliği beyazperdenin ötesine taşıdıklarını ve meta evrenin sinemaya yeni bir boyut kazandırdığını vurguladı.

Festival Yönetmeni Atilla Erkmen, yarışmaya katılan filmlerin cesaret ve yaratıcılıklarıyla geleceğe ışık tuttuğunu belirtti.

Festival boyunca kısa filmlerden uzun metrajlara, yapay zeka temalı işlerden belgesellere kadar geniş bir seçki izleyiciyle buluştu.

Ödüller arasında “En İyi AI Kısa Film Ödülü”nü “The Good, The Bad, The Bloodthirsty”, “En İyi Yönetmen Ödülü”nü “Blue Rabbit” filmiyle Ayten Başer kazandı.

“En İyi Senaryo” ve “En İyi Bilim İçerik Ödülü” “The Consultant” filmine, “En İyi Görsel Efekt (VFX) Ödülü” ise “The Passage” filmine verildi.

“En İyi Oyuncu Ödülü” İbrahim Cem Tek’in olurken, jüri özel ödülü “Doesn’t Matter” filmine ve “En İyi Kısa Film Ödülü” “The Consultant” filmine takdim edildi.

Festival, bilim kurgu ve fantastik sinemanın yaratıcı ve teknolojik gelişmelerle birleştiği bir platform olarak öne çıktı.