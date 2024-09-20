41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Kasım'da kapılarını açıyor

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen '41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı', 2-10 Kasım'da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bu yıl 'Çocukluk Şenliktir!' ana temasını taşıyan etkinliğin ayrıntıları, Rami Kütüphanesi'nde yapılan basın toplantısında anlatıldı.

Etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu; "Güçlenen yayıncılık sektörünün arzıendam ettiği en önemli yerlerden birisi de kuşkusuz Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'dır. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak fuarın ilk üç gününde gerçekleştirdiğimiz uluslararası bölümde bize destek oldukları için düzenleyenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

400'ün üzerinde etkinlik

TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü fuar kapsamında 400'ün üzerinde etkinlik yapılacağına işaret etti ve ekledi: 'Bu yılki temamız 'Çocukluk Şenliktir' şeklinde. Bu tema üzerinde kurgulanmış yoğun bir etkinlik programımız olacak. Dokuz gün boyunca çocuklarımıza, öğrencilerimize, yaşlılarımıza, emeklilerimize, engellilerimize fuarımız ücretsiz olacak. Milli Eğitim Müdürlüklerimiz vasıtasıyla da öğrencilerimizin fuar alanına konforlu bir şekilde gelip gitmeleri için de imkan sağlanacak."

Dünya edebiyatının önde gelen isimleri fuarda olacak

Fuar kapsamında, 2, 3 ve 4 Kasım tarihlerinde açık olacak uluslararası salonda bu sene yurt dışından Romanya, İran, Hırvatistan, Çin, İngiltere'den yayınevleri yer alacak ve önemli telif anlaşmalarına imza atacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen ve kısa adı 'TEDA' olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi kapsamında ise yurt dışından farklı ülkelerden gelecek yayıncılar, katılımcı yayınevleri temsilcileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirecek, telif alışverişinde bulunacak. Fuarın uluslararası konukları arasında Vladimir Tumanov, Benji Davies, Dimitris Sotakis, Carlos Fonseca ve Adam Fawer yer alıyor.

Yayıncılık sektörüne yeni yetenekler kazandırılacak

Etkinlik kapsamında, fuar alanında ilgili bölüm öğrencilerinin ve illüstratörlerin çalışmalarını sergileyebileceği 'İllüstratörler Duvarı' hazırlanacak. Duvarda, illüstratörler çalışmalarını sektör ilgililerine tanıtma imkanı bulurken, yeni iş imkanları için de fırsat yakalayabilecek. Yayıncılık endüstrisinin büyük ilgi gösterdiği fuarda özellikle gençlik ve çocuk yayıncıları temsilcileri, sunulan portfolyoları inceleyerek yeni yetenekleri keşfedebilecek. Fuarla ilgili etkinlik listesi, imza günleri ve detaylı bilgiye 'www.istanbulkitapfuari.com' adresinden erişilebilecek.