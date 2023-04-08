42. İstanbul Film Festivali başladı

Festival her yıl olduğu gibi usta yönetmenlerin son filmleri ve dünya festivallerinin beklenen filmlerini sinemaseverlerle buluşturacak.

Festivalin bu yılki programında Berlin Film Festivali’nin büyük ödülü Altın Ayı’yı kazanan Küçük Evren, Venedik Film Festivali’nin büyük ödülü Altın Aslan’ı kazanan Hayatın Tüm Acıları ve Güzellikleri’nin yanı sıra François Ozon, Christian Petzold, Hong Sang-soo ve Fatih Akın gibi usta yönetmenlerin son filmleri de yer alıyor.

42. İstanbul Film Festivali, 6 Nisan Perşembe akşamı Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda yapılan açılış töreniyle başladı. Sunuculuğunu Ali İhsan Varol’un üstlendiği 42. İstanbul Film Festivali açılış töreninde festivalin Sinema Onur Ödülleri’nin yanı sıra festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri takdim edildi.

Açılış konuşmasını yapan İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Görgün Taner, festivale yüksek katkıda bulunan tema sponsorları Anadolu Efes, Paribu ve Zorlu Holding’e, festivalin Dünden Bugüne Türk Klasikleri Özel Gösterim Sponsoru Zurich Sigorta’ya teşekkür plaketlerini takdim etti. Törende ayrıca İKSV Kurucu Sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu ve festivale destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür edildi.

Törende, İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma filmlerinin ardından Altın Lale Ödülü için Ulusal Yarışma kategorisinde yarışacak 11 film, Seyfi Teoman anısına verilecek En İyi İlk Film Ödülü için yarışacak 4 film, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film kategorilerindeki filmler tanıtıldı. Törende ayrıca Nespresso Genç Jüri’nin belirleyeceği Genç Ustalar Ödülü’ne aday filmler de gösterildi.

42. İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülleri

42. İstanbul Film Festivali’nin bu yılki ilk Sinema Onur Ödülü, yarım asrı aşan uzun ve üretken kariyerinde benzersiz karakterler yaratan, sinema ve tiyatronun yanı sıra ekranlarda da başarısını sürdüren Kayhan Yıldızoğlu’na sunuldu.

Tören gecesine katılamayan Kayhan Yıldızoğlu’nun ödülünü torunu Zeynep Aybar aldı. Ödül, İstanbul Film Festivali direktörü Kerem Ayan tarafından takdim edildi. Festivalin ikinci Sinema Onur Ödülü ise tiyatro sahnelerinin yanı sıra sinema ve dizilerdeki performansları, dublaj sanatçısı olarak başarılarıyla adından söz ettiren, sanat dünyamıza katkıları 50 yılı aşkın süredir devam eden Nevra Serezli’ye sunuldu.

Usta oyuncu Nevra Serezli, bu yıl festivalde restore edilmiş kopyasıyla gösterilecek İntikam Meleği – Kadın Hamlet ile de festivale konuk oluyor. Nevra Serezli’ye ödülünü usta oyuncu Metin Akpınar takdim etti.