43. İstanbul Film Festivali bütün hızıyla başladı

Gülhan KIRDI

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen film festivali, 17-28 Nisan tarihleri arasında seyircisiyle buluşuyor. 12 gün sürecek olan festival sinemaseverler arasında heyecan yaratan program ve içeriğe sahip. 132 uzun ve 12 kısa metrajlı film beyaz perdede izleyicisiyle buluşuyor.

Bu yıl 43. kez düzenlenen festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinliklerin yer aldığı program İstanbullulara sinema dolu günler yaşatıyor. İKSV bu yıl iki önemli festival konuğu İstanbul’da ağırlıyor. Dünya sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Wim Wenders festivalin onur konuğu olarak ilk kez İstanbul’a geliyor. Yeni Alman sinemasının en önemli isimlerinden olan yönetmenin 3 filmi festivalde gösteriliyor.

“Anselm”, “Alice Kentlerde”, “Perfect Days (Mükemmel Günler) filmleri izleyiciyle buluşuyor. Sinemaseverler yönetmen ile festival kapsamında söyleşi yapma olanağına sahip. Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. Yıldönümünde Japonya’nın en tanınmış ve saygın erkek oyuncularından olan Koji Yakusho da festival için İstanbul’a gelecek. Yakusho, filmografisinde öne çıkan dört filmiyle festival programında yer alıyor.

13 Suikastçı, Gökyüzünün Altında, Aşka Davet ve oyunculuğuyla Cannes’da En İyi Erkek Ödülü’nü kazandığı Mükemmel Günler festivalde izleyiciyle buluşuyor. Festival programına göz atıldığında şunları görüyoruz: 43. İstanbul film festivali programında, artık gelenekselleşen Dünya festivallerinden Genç Ustalara, Mayınlı Bölge’den Antidepresan’a, Çicek İstemezden, Neredesin Aşkım? ve Cinemani’ya 15 farklı bölümde filmler yer alıyor. Bu festivalde bir sürpriz bekliyor müzikseverleri. Sinemaseverler ve müzik tutkunlarını bir araya getiren Musikişinas bölümü geri dönüyor.

Müzik tarihine damgasını vurmuş Ryuichi Sakamato’dan Takking Heads’e ikonik isimlerin konser filmleri ve dünyanın farklı bölgelerinden müziğe gönül veren hikâyelerinin yer aldığı bölümde 5 film izleyiciyle buluşacak. Geri dönen bölümlerin yanı sıra devam eden bölümler de var. Sinemanın yeni olanaklarını deneyen filmleri bir araya getiren Heyula bölümü bu yılda devam ediyor. Bu yıl ki seçkide aralarında Lisandro Alonso’dan Hong Sang-soo’ya Berlin film festivalinden yepyeni filmlerin yanı sıra Carlos Reygadas’ın restore edilen kült filmi Cennette Savaş yer alıyor.

Macar rapsodileri festivalde

2024 Türk-Macar Kültür Yılı ilan edilmesi vesilesiyle tasarlanan Macar Rapsodileri bölümü festivalde yer buluyor. Bölüm kapsamında 1966 dan 2023’e dramdan canlandırmaya, siyasiden komediye, genç ustadan auteur’lere 12 uzun 1 kısa metrajlı film gösterilecek. Ve tabii “Galalar” bölümü bu yılda festival programında yerini alıyor.

Ünlü yıldızlardan usta yönetmenlere, sezonunu merakla beklenen 9 filminin Türkiye’deki ilk gösterimleri gerçekleştirilecek. Karim Ainouz’un yönettiği Kraliçe’nin Oyunu bölümün öne çıkan filmlerinden. Yeven Akin’in yönettiği, büyük bölümü İstanbul’da geçen yeni filmi Geçiş de festivalin merakla beklenen filmleri arasında.

Ava DuVernay’ın Başlangıç filmi, Kanadalı auterur Atom Egoyan’ın yazıp yönettiği Seven Veils de bölüm kapsamında seyirciyle buluşuyor. Ferzan Özpetek’in Bir İstanbul Üçlemesi, Maryam Keshavarz’ın yazıp yönettiği, The Persian Version, Richard Linklater’in Hit Man, Danimarkalı yönetmen Lone Scherfig’in Film Anlatıcısı Kız da bölümdeki diğer filmler. Dünden Bugüne Türk Klasikleri bölümünde ise, Atıf Yılmaz’ın yönettiği 1987 yapımı Hayallerim, Aşkım ve Sen’i 19 Nisan Cuma günü Atlas1948 sinema salonunda izleyicisiyle buluştu.

43. Film festivalinde geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda yarışmalar ilgi çeken bölümlerden biri. Yarışma bölümleri şöyle: Uluslararası Yarışma, Ulusal Yarışma, Ulusal Kısa Film yarışması, Ulusal Belgesel Yarışma, Seyfi Teoman en iyi ilk film ödülü, Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği Ödülü, Genç Usta Ödülü ve 19.Köprüde Buluşmalar olduğunu görüyoruz. Bu yıl festival ev sahipliğinde Onat Kutlar Çalıştayı “Yaşamın Sesi: Özgürlük” düzenleniyor. Birincisi Haziran 2022’de, Londra Üniversitesi enstitülerinden Birkbeck enstitülerinde düzenlendi. Bu yıl 2. Çalıştay İstanbul’da düzenleniyor.

İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri, Beyoğlu’nda Atlas 1948 ve Beyoğlu Sineması, Şişli’de CineWAM Premium+ City’s Nişantaşı (Salon3 ve Salon 7) ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi olmak üzere 6 solonda yapılacak. Gösterimler, 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30’da olacak. Gündüz seanslarda bilet bulunabiliyor. Önceki yıllardan farklı olarak Beyoğlu Sineması ve Sinematek/Sinema Evi’nde yapılacak tüm gösterimlerde yerler numarasız.

43. İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülleri

43. İstanbul Film Festivali, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılan açılış töreninde ilk Sinema Onur Ödülü, toplumsal meselelere değinen, kadın hikâyelerinin işlendiği filmlerdeki rolleriyle tanınan usta oyuncu Meral Orhonsay’a sunuldu.

Yılmaz Güney’in Cannes'da Altın Palmiye kazanan “Yol”, Yavuz Özkan’ın “Maden” filmleri de dahil olmak üzere 60’ı aşkın sinema filminde rol alan ve kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülen, Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Orhonsay’a ödülünü festival direktörü Kerem Ayan takdim etti. Bu yılın ikinci Sinema Onur Ödülü, yıllardır sinema sektörüne farklı alanlarda katkıda bulunmuş çok yönlü bir kültür insanı olan Engin Ayça’ya sunuldu.

Çeşitli belgesel film ve kültür programlarının yönetmenliğini üstlenen, Bez Bebek, Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu gibi başarılı kurmaca filmlerin yanı sıra birçok belgesele imza atan, ayrıca uzun yıllar verdiği üniversite dersleriyle sinemacıların yetişmesine de katkıda bulunan Ayça’ya ödülünü usta görüntü yönetmeni Çetin Tunca takdim etti. Festival bu yıl iki saygın isme daha Sinema Onur Ödülü sunacak: Japon sinemasının en tanınmış oyuncularından Koji Yakusho ve MUBI işbirliğiyle festivale katılan usta yönetmen Wim Wenders. Festival programında Wenders’in üç filmi gösterilecek; Dört Filmde Koji Yakusho bölümündeyse usta oyuncunun başrolünde olduğu filmler yer alıyor.