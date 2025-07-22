6 milyon dolarlık 'Comedian' eserinde muz yine yenildi!

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış bir muzdan oluşan ve 'Comedian' adını taşıyan ünlü sanat eseri, Fransa'da bir kez daha ziyaretçilerin hedefi oldu. Centre-Pompidou Metz Modern ve Çağdaş Sanatlar Müzesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Temmuz'da bir ziyaretçi, 6.2 milyon dolar değerindeki muz eserini yedi.

Olayın ardından müze güvenlik ekibi protokollere uygun şekilde hızla harekete geçerek birkaç dakika içinde eserin yerine yeni bir muz yerleştirdi. Müze yetkilileri, eserin İtalyan sanatçı Cattelan'ın talimatları doğrultusunda düzenli aralıklarla yenilendiğini ve muzun çabuk bozulan bir materyal olması nedeniyle bu uygulamanın rutin olduğunu vurguladı.

Daha önce üç kez yenmişti

'Comedian' ilk kez 2019 yılında ABD'nin Miami kentindeki Art Basel fuarında sergilenmiş ve 120 bin dolara satılmıştı. Ancak kısa süre sonra performans sanatçısı David Datuna eseri yedi. 2023'te Güney Kore'de bir öğrenci aç olduğunu söyleyerek benzer şekilde muzu tüketmişti. En son Kasım 2024'te Çinli koleksiyoncu Justin Sun, eseri 6.24 milyon dolara açık artırmayla satın alıp ardından yediğini açıklamıştı.