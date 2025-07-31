700 yıllık sessizlik bozuldu: Selçuklu Mezarlığı’nda yeni mezarlar gün yüzüne çıktı

Van’ın Gevaş ilçesindeki Selçuklu Mezarlığı’nda yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarında 6 yeni mezar gün yüzüne çıkarıldı. 700 yıl önce inşa edilen Halime Hatun Kümbeti’nin de bulunduğu alanda devam eden çalışmalarda, daha önce kayıt altına alınmamış mezar taşları bilim insanlarının ilgisini çekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle 2022 yılında başlatılan çalışmalar, bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Geleceğe Miras Projesi kapsamında hız kazanarak devam ediyor. Van Müzesi Başkanlığı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Çalış danışmanlığında sürdürülen kazılarda, alanında uzman 15 kişilik bir ekip görev alıyor.

Yaklaşık 50 dönümlük alanda yer alan ve boyları 2,5 metreyi bulan mezar taşlarının üzerindeki yazı ve motifler, geçmişin izlerini bugüne taşıyor. Bu yılki kazılarda yaklaşık 1 metre toprak altında kalmış 6 yeni mezar taşı tespit edilerek gün yüzüne çıkarıldı.

Doç. Dr. Ercan Çalış, 700-750 yıl aradan sonra ortaya çıkan bu mezarların büyük öneme sahip olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Bu yıl 50 mezar taşına müdahale ettik. 40’ının zemin blokajını, 10’unun liken temizliğini yaptık. Pafta numarası olmayan 6 mezar taşını ise tamamen toprak altından çıkardık. Geçtiğimiz yıl Halime Hatun’un kardeşine ait olduğu tespit edilen mezar da önemli bir keşifti."

Çalışmalar kapsamında bugüne kadar 180 mezar taşının zemin blokajı, 85’inin liken temizliği yapılırken; kırılmış 15 mezar taşı da restore edilerek birleştirildi. Van Valiliği koordinasyonunda mezarlık alanında büyük çaplı bir çevre düzenleme çalışması da sürüyor ve birkaç ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Selçuklu mimarisinin önemli örneklerinden olan Halime Hatun Kümbeti’nin, Saltuklu Meliki İzzettin Saltuk tarafından 1335 yılında kızı Halime Hatun adına yaptırıldığı biliniyor. Bölge, hem tarihi hem kültürel miras açısından büyük değer taşıyor.