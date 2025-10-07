8 günde 1.6 milyar yuan!

Çin’in geleneksel Ulusal Gün tatili, ülke sinemaları için yılın en hareketli dönemlerinden biri olmaya devam ediyor. Online platformlardan alınan verilere göre, 2025 tatil sezonunun gişe hasılatı ön satışlar dahil 1.6 milyar yuanı (93.8 milyar TL) aştı.

Gișe lideri, yönetmen Chen Kaige’nin “The Volunteers” üçlemesinin finali olan “The Volunteers: Peace at Last” filmi oldu. Yapım, Kore Savaşı (1950–1953) döneminde cephe savaşlarıyla diplomatik müzakerelerin iç içe geçtiği zorlu süreci yeniden canlandırıyor.

İkinci sırada, Japon ordusunun 731. Birimi’nin II. Dünya Savaşı sırasında Çin’de yaptığı insanlık dışı deneyleri anlatan “Evil Unbound” yer aldı. Film, işkencelere maruz kalan sivil kurbanların hikâyesini ele alıyor.

Üçüncü sıradaysa 2021 yapımı fantastik-aksiyon filminin devamı olan “A Writer’s Odyssey II” bulunuyor. Film, bir yazarın hem gerçek hem sanal dünyada yaşadığı krizlerle mücadelesini anlatıyor.

Bu yıl Çin genelinde tarih, komedi, animasyon ve drama türlerinde 300’den fazla film vizyona girdi.