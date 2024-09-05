'9. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'ne 300 yapım başvurdu

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek festivale, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC, Macaristan ve Makedonya katılım gösteriyor. Çok sayıda ülkeden 300 belgesel film için yapılan başvurular arasından seçilen 147 yapım, değerlendirilmek üzere ön jüriye gönderildi.

Farklı kategorilerde 10 filme ödül verilecek

Açılışı Ankara'daki TÜRKSOY Genel Sekreterliği'nde gerçekleştirilecek festivalin jüri toplantısı, 14 Eylül'de internet üzerinden yapılacak. Değişik kategorilerde 10 filme ödül verilecek festivalde 'Uzun Metrajlı Belgesel', 'Kısa Belgesel' ve 'Öğrenci Belgesel' kategorilerinin kazananları, Türk dünyasından belgesel yönetmenleri ve akademisyenlerin oluşturduğu ön jüri tarafından belirlenecek.

Film gösterimlerinin Osmaniye, Niğde, Bakü, Almatı, Bişkek, Taşkent, Lefkoşa, Budapeşte ve Üsküp şehirlerinde yapılacağı festival, 15 Kasım'da sonuç bildirim toplantısı ve kapanış töreniyle son bulacak.