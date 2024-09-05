'9. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'ne 300 yapım başvurdu
'Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'ne Türk topluluklarının bulunduğu ülkelerden 300 başvuru geldi. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TÜRKSOY ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TİKA, YTB'nin destekleri, üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum ve basın kuruluşlarının proje ortaklığında gerçekleştirilecek festival, 'mazlumlara özgürlük' temasıyla düzenleniyor.
Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek festivale, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC, Macaristan ve Makedonya katılım gösteriyor. Çok sayıda ülkeden 300 belgesel film için yapılan başvurular arasından seçilen 147 yapım, değerlendirilmek üzere ön jüriye gönderildi.
Farklı kategorilerde 10 filme ödül verilecek
Açılışı Ankara'daki TÜRKSOY Genel Sekreterliği'nde gerçekleştirilecek festivalin jüri toplantısı, 14 Eylül'de internet üzerinden yapılacak. Değişik kategorilerde 10 filme ödül verilecek festivalde 'Uzun Metrajlı Belgesel', 'Kısa Belgesel' ve 'Öğrenci Belgesel' kategorilerinin kazananları, Türk dünyasından belgesel yönetmenleri ve akademisyenlerin oluşturduğu ön jüri tarafından belirlenecek.
Film gösterimlerinin Osmaniye, Niğde, Bakü, Almatı, Bişkek, Taşkent, Lefkoşa, Budapeşte ve Üsküp şehirlerinde yapılacağı festival, 15 Kasım'da sonuç bildirim toplantısı ve kapanış töreniyle son bulacak.