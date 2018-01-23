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90. Oscar Ödülleri'nde adaylar belli oldu

Bu yıl 90. kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri’nde adaylar açıklandı.

90. Oscar Ödülleri'nde adaylar belli oldu
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4 Mart'ta sahiplerini bulacak Oscar için geri sayım başladı. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 90. kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri’nin adayları açıklandı.

İşte bu yılki adaylar: 

En İyi Film

Call my By Your Name
Darkest Hour
Dunkirk
Get Out
Lady Bird
Phantom Thread
The Post
The Shape of Water
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Yönetmen

Christopher Nolan (Dunkirk)
Jordan Peele (Get Out)
Greta Gerwig (Lady Bird)
Paul Thomas Anderson (Phantom Thread)
Guillermo del Toro (The Shape of Water)

En İyi Kadın Oyuncu

Sally Hawkins (The Shape of Water)
Frances McDormand (Three Billboards Outside) Ebbing, (Missouri)
Margot Robbie (I, Tonya)
Saoirse Ronan (Lady Bird)
Meryl Streep (The Post)

En İyi Erkek Oyuncu

Timothee Chalamet (Call Me by Your Name)
Daniel Day-Lewis (Phantom Thread)
Daniel Kalııya (Get Oout)
Gary Oldman (Darkest Hour)
Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)

En İyi Görüntü Yönetimi

Blade Runner 2049
Darkest Hour
Dunkirk
Mudbound
Shape of Water

En İyi Kostüm Tasarımı

Beauty and The Beast
Darkest Hour
Phantom Thread
The Shape of Water
Victoria & Abdul

En İyi Film Kurgusu

Baby Driver
Dunkirk
I, Tonya
The Shape of Water
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Majyaj ve Saç Tasarımı

Darkest Hour
Victoria & Abdul
Wonder

En İyi Film Müziği

Dunkirk
Phantom Thread
The Shape of Water
Star Wars the Last Jedi
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Yapım Tasarımı

Beaty and Beast
Blade Runner
Darkest Hour
Dunkirk
Shape of Water

En İyi Kısa Animasyon Filmi

Dear Basketball
Negative Space
Garden Party
Lou
Revolting Rhymes


En İyi Kısa Film

Dekalb Elementary
The Eleven O’Clock
My Nephew Emmett
The Silent Child
Watu Wote / All of us

En İyi Ses Kurgusu

Baby Driver
Blade Runner 2049
Dunkirk
Shape of Water
Star Wars Last Jedi

En İyi Ses Miksajı

Baby Driver
Blade Runner 2049
Dunkirk
Shape of Water
Star Wars: Last Jedi

En İyi Görsel Efekt

Blade Runner 2049
Guardians of The Galaxy Vol. 2
Star Wars The Last Jedi
War for the Planet of the Apes
Kong: Skull Island

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