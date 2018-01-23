90. Oscar Ödülleri'nde adaylar belli oldu
Bu yıl 90. kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri’nde adaylar açıklandı.
4 Mart'ta sahiplerini bulacak Oscar için geri sayım başladı. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 90. kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri’nin adayları açıklandı.
İşte bu yılki adaylar:
En İyi Film
Call my By Your Name
Darkest Hour
Dunkirk
Get Out
Lady Bird
Phantom Thread
The Post
The Shape of Water
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
En İyi Yönetmen
Christopher Nolan (Dunkirk)
Jordan Peele (Get Out)
Greta Gerwig (Lady Bird)
Paul Thomas Anderson (Phantom Thread)
Guillermo del Toro (The Shape of Water)
En İyi Kadın Oyuncu
Sally Hawkins (The Shape of Water)
Frances McDormand (Three Billboards Outside) Ebbing, (Missouri)
Margot Robbie (I, Tonya)
Saoirse Ronan (Lady Bird)
Meryl Streep (The Post)
En İyi Erkek Oyuncu
Timothee Chalamet (Call Me by Your Name)
Daniel Day-Lewis (Phantom Thread)
Daniel Kalııya (Get Oout)
Gary Oldman (Darkest Hour)
Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)
En İyi Görüntü Yönetimi
Blade Runner 2049
Darkest Hour
Dunkirk
Mudbound
Shape of Water
En İyi Kostüm Tasarımı
Beauty and The Beast
Darkest Hour
Phantom Thread
The Shape of Water
Victoria & Abdul
En İyi Film Kurgusu
Baby Driver
Dunkirk
I, Tonya
The Shape of Water
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
En İyi Majyaj ve Saç Tasarımı
Darkest Hour
Victoria & Abdul
Wonder
En İyi Film Müziği
Dunkirk
Phantom Thread
The Shape of Water
Star Wars the Last Jedi
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
En İyi Yapım Tasarımı
Beaty and Beast
Blade Runner
Darkest Hour
Dunkirk
Shape of Water
En İyi Kısa Animasyon Filmi
Dear Basketball
Negative Space
Garden Party
Lou
Revolting Rhymes
En İyi Kısa Film
Dekalb Elementary
The Eleven O’Clock
My Nephew Emmett
The Silent Child
Watu Wote / All of us
En İyi Ses Kurgusu
Baby Driver
Blade Runner 2049
Dunkirk
Shape of Water
Star Wars Last Jedi
En İyi Ses Miksajı
Baby Driver
Blade Runner 2049
Dunkirk
Shape of Water
Star Wars: Last Jedi
En İyi Görsel Efekt
Blade Runner 2049
Guardians of The Galaxy Vol. 2
Star Wars The Last Jedi
War for the Planet of the Apes
Kong: Skull Island