06 Ekim 2017

Türkiye’de insanların filmlerini izlediğini. Twitter, Facebook ve diğer sosyal hesaplarından aldığı mesajlar sayesinde öğrendiğini söyleyen Aamir Khan “Hindistan'a çok güzel anılarla döneceğim. Tüm arkadaşlarıma bu ülkenin, insanların ve kültürünün ne kadar güzel olduğunu anlatacağım. Tekrar tekrar geri gelmek için de çok heyecanlıyım." dedi.



Bakan Kurtulmuş, Bakanlığının davetlisi olarak, yeni filmi "Secret Superstar"ın tanıtımı amacıyla Türkiye'de bulunan ve bugün Ankara'ya gelen Hindistanlı oyuncu, yönetmen ve yapımcı Khan'ı Ankara Palas Devlet Konukevi'nde kabul etti.

Kurtulmuş, burada yaptığı açıklamada, Khan'ı misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, "Kendisine Kültür ve Turizm Bakanlığının davetini kabul ederek Türkiye'ye geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Burada dünden itibaren çok güzel anılar yaşıyor. Yarın da tekrar memleketine, Hindistan'a geri dönecek." ifadelerini kullandı.

Khan'ın Türkiye'de çok sayıda hayranı olduğunu görmekten de mutlu olduklarını aktaran Kurtulmuş, "Kendisi sadece bir aktör olmanın ötesinde modern, post modern zamanlarda bütün dünya toplumlarına bir şeyi de gösteriyor. Sinemada sadece batı tipi bir sinema algısının dışında da filmler üretilebilir ve bu filmler, senaryolar üzerinden bir dünya starı olunabilir. Aamir Khan'ın bütün dünyaya gösterdiği esasında budur." değerlendirmesini yaptı.

"Kendisiyle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz"

Bakan Kurtulmuş, Khan'ın filmlerinin insan ve insanın gönlüne dokunan, insan hikayeleriyle ufku açan güzel yapımlar olduğunu anlattı.

Khan'ın 25 milyonu aşkın sosyal medya takipçisi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Türkiye'de kendisini ağırlamaktan, kendisiyle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye hakkında güzel sözlerini dinlemekten de fevkalade memnun olduğumuzu ifade etmek isterim. Değerli bir Türkiye dostunu bu vesileyle bir kere daha görmekten, ağırlamaktan gerçekten memnunuz. Bundan sonraki süreçlerde de kendisiyle olan irtibatımızın devam edeceğini ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

Aamir Khan'ın : Bu sevgi için çok minnettarım

Hindistanlı oyuncu, yönetmen ve yapımcı Khan da konuşmasında, Türkiye'de olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bakan Kurtulmuş'a nazik sözlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Khan, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye dair ilk izlenimim yaklaşık 5 yıl önceydi. Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya hesaplarımdan insanlardan mesaj almaya başladığımda bunun farkına vardım. O ana kadar Türkiye'de insanların filmlerimi izlediğini bilmiyordum ve bunu öğrendiğimde çok mutlu oldum. O yüzden Türkiye ile ilgili ilk izlenimim Türk insanları üzerinden oldu. Türk insanlarından aldığım çok sıcak, sevgi dolu ve tutkulu bir izlenimdi.

O günden beri bu güzel ülkeyi, güzel insanları ve bu eski tarihi ziyaret edebilmek can atıyorum. Son iki gündür burada çok fazla sevgi ve saygı görüyorum. Bu gerçekten benim için çok duygusaldı ve beni çok mutlu etti. Türk insanlarının kalbinin gerçekten çok iyi ve sevgi dolu olduğuna inanıyorum. Bu sevgi için çok minnettarım. İşim vasıtasıyla küçük de olsa bu insanların kalbine dokunabildiğim için gerçekten çok mutluyum."

Ankara'da olmaktan dolayı da çok heyecanlı olduğunun altını çizen Khan, "Hindistan'a çok güzel anılarla döneceğim. Tüm arkadaşlarıma bu ülkenin, insanların ve kültürünün ne kadar güzel olduğunu anlatacağım. Tekrar tekrar geri gelmek için de çok heyecanlıyım." dedi.

Konuşmaların sonunda Bakan Kurtulmuş, Khan'a Şeyh Hamdullah hattı Mushaf-ı Şerif ile saray koleksiyonundan ibrik hediye etti.

Kaynak: AA