ABD'den Türkiye'ye iade: 1700 yıllık 83 sikke ülkeye getirildi!

Türkiye, yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin iadesi konusunda yürüttüğü kararlı çalışmalarla dikkat çekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iz sürme faaliyetleri, uluslararası iş birlikleri ve diplomatik girişimler sayesinde bugüne kadar 13 binden fazla eser ait olduğu topraklara geri kazandırıldı. Sadece 2018-2025 döneminde Türkiye'ye dönen eser sayısı 8 bin 967'ye ulaştı.

Eserler törenle teslim alındı

Bu kapsamda, ABD'de 2015 yılında ele geçirilen ve Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu tespit edilen 83 bronz sikke de Türkiye'ye iade edildi. Ankara Cumhuriyet Müzesi'nde düzenlenen törende, eserler Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vekili Brian Stimmler'dan teslim alındı.

İmparator Maximianus, I. Constantinus, II. Constantinus ve Arcadius dönemlerine tarihlenen sikkeler; İstanbul, Kyzikos, Nikomedia, Antiochia ve Herakleia darphanelerinde basılmış örnekler arasında yer alıyor. Bu merkezler, Roma İmparatorluğu'nun askeri, ticari ve siyasi yapısında kritik bir konuma sahipti.

İade sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları ile ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi (HSI) arasındaki iş birliği de öne çıktı. Yetkililer, bu sürecin uluslararası kültürel mirasın korunması açısından örnek bir iş birliği olduğunu vurguladı.