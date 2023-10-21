Adanalı sanatseverler 4 Kasım’a kadar tiyatroya doyacak

Ziya İPEK - ADANA

Cumhuriyetimizin 100. yılında, 15 Şehir Tiyatrosunun katılımıyla ve her gün farklı bir oyunla hayata geçirilecek 8. Şehir Tiyatroları Festivali’nin açılışı gerçekleştirildi. 4 Kasım’a kadar sürecek festivalin açılışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, “Bir Halk Düşmanı” adlı oyunu, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda sahneledi.

çılışta çok sayıda usta tiyatrocunun, 8. Şehir Tiyatroları Festivali’ne yönelik mesajlarının bulunduğu videoların gösterimi yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, festivalin açılışındaki konuşmasında; Adana’ya tiyatroyu Ziya Paşa’nın getirdiğini ve 1880’de şehirde tiyatronun ilk kez icra edildiğini belirtti. Tiyatronun iyileştirici, birleştirici, aydınlatıcı ve aydınlanmacı olduğunu ifade eden Başkan Zeydan Karalar, “Sanatın kendisi bütünüyle böyle bir şey. Sanatın önemsendiği ve özgürce yaşandığı ülkelerde kardeşlik ve barışın egemen olduğunu, kavganın son bulduğunu görüyoruz. Bu nedenle ülkeyi yönetenlerin sanata ciddi destek vermesi gerek.” dedi. Ekim ayının Adana ve Türkiye için çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Zeydan Karalar, Cumhuriyetin 100. yılını kutlayacak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Adana Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Önder Özcan ise Adana’ya gelip misafirleri olacak tüm şehir tiyatroları ekiplerine, “Hoş geldiniz” dedi. 8. Şehir Tiyatroları Festivali’nin, şehir tiyatrolarının gelişimi açısından önemli bir festival olduğuna değinen Özcan, sanata verdiği destek için Başkan Karalar’a teşekkür etti. 20 gün sürecek festival süresince ekipler, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Salonu’nda akşam saat 20.00’de oyunlarını sahneleyecek. Oyunların davetiyeleri Şehir Tiyatrosu gişesinden temin edilebilecek. Festival süresince sahnelenecek oyunlar ve sahneleyecek tiyatrolar şöyle:

- 22 Ekim 2023 Pazar - Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu-Kadın İstasyonu

- 23 Ekim 2023 Pazartesi - Sarıyer Belediye Şehir Tiyatrosu- Üç Dahi

- 24 Ekim 2023 Salı - Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu- Gece Boyunca

- 25 Ekim 2023 Çarşamba - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları- Komedi Mola

- 26 Ekim 2023 Perşembe - Tarsus Belediye Şehir Tiyatrosu- Çirkin

- 28 Ekim 2023 Cumartesi - Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları- Arturo Ui’nin Önlenebilir Yükselişi