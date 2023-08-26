Gaziantep ve Adıyaman’da 6 Şubat depremleri sonrası afetzedeler için geçici yaşam alanlarının oluşturulmasına öncülük eden SANKO Holding, Mimarlık Araştırmaları Derneği (MİMARDER) ile iş birliği yaparak afet bilinciyle inşa edilmiş binalar ve şehirler için tasarım kültürünün oluşmasına destek veriyor. Bu kapsamda “Afet Sonrası Geçici Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi” Öğrenci Fikir Yarışmasını sürdüren SANKO Holding, değerlendirme jürisinde de yer aldığı Afetlere Karşı Dirençli Şehirler İçin Fikir Maratonu’nda başarılı olan ilk üç projenin ödül sponsorluğunu üstlendi.

Farklı meslek gruplarına ve niteliğe sahip 70 katılımcının, 10 gruba ayrılarak şehirleri afetlere karşı dirençli hale getirmek için ürettiği fikirler; İTÜ Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu, İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu ve öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Terzi, Prof. Dr. Burak Pak, AFAD İstanbul İl Müdürlüğü’nden Esra Çetin, İHH Afet Yönetimi Başkanlığı’ndan Ömer Kars ve SANKO Holding-Temko A.Ş. Genel Müdürü Hilal Savcı’nın yer aldığı jüri heyetine sunuldu. Katılımcılar, öneri ve geribildirimlerle fikirlerini geliştirdiler. MİMARDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Gün, toplumun tüm paydaşları olan devlet, sivil toplum, akademi ve endüstriyi aynı ortamda ortak bir amaç için bir araya getirmenin önemine dikkat çekerek “Gerek jüri ekibi gerekse de fikir maratonunun düzenlenme yöntemi açısından yapısında birçok ilkleri barındıran bu etkinlik çerçevesinde katılımcılar, afetle yüzleşmeden önce şehirlerimizi afete dirençli hale getirecek risk azaltıcı ve güçlendirici fikir projeleri geliştirdiler” dedi. Geliştirilen projeler arasında jüri değerlendirmesi sonucunda ilk üçe giren proje gruplarını ödüllendirmenin yanı sıra birinci projenin uygulama aşamasına gelmesi için mentorluk desteği sağlanacağını belirten Gün, “Yarışmamıza iştirak eden tüm katılımcılarımıza, sunumları değerlendiren saygıdeğer jüri üyelerimize, etkinliği düzenleyen ortaklarımız Şehirli Derneği ve İ.Ü. Blokzincir Teknolojileri ve İnovasyon Merkezi paydaşlarına, mekânsal ve lojistik destek veren Rami Kütüphanesi’ne ve etkinlik ödüllerine sponsor olan SANKO Holding’e teşekkür ederiz. Etkinlik çıktılarını ve yarışma sonuçlarını önümüzdeki süreçte düzenleyeceğimiz başka bir programda kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz” diye konuştu.