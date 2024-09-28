Ahu Tuğba bugün son yolculuğuna uğurlanıyor
Amerika'nın Miami kentindeki evinde 1 Eylül’de yaşamını yitiren Ahu Tuğba’nın cenazesi dün akşam Türk Hava Yolları’na ait Miami-İstanbul seferini yapan yolcu uçağıyla Türkiye’ye getirildi. Ünlü oyuncu bugün sevenleriyle son yolculuğuna uğurlanacak. Sanatçı için bugün saat 11.00’de Beyoğlu Atlas’ta anma töreni düzenlenecek.
Haber Merkezi
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Sanatçı törenin ardından öğle vakti Teşvikiye Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda annesinin yanına defnedilecek.
Sanatçı için aynı akşam Teşvikiye Camisi’nde mevlit okutulacak ve hayrına yemek verilecek.
Ahu Tuğba’nın cenazesinin Amerika’dan Türkiye’ye getirilmesi için uzun süre otopsi yapılması beklenmişti.
69 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın unutulmaz sanatçısı Ahu Tuğba, bir süredir KOAH hastalığıyla mücadele ediyordu.