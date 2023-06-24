Aizanoi Antik kenti: Anadolu'nun bugüne kadar en iyi korunmuş Zeus Tapınağı

Gürok Grup, 2020 yılından bu yana kazı sponsorluğunu üstlendiği Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde yer alan Aizanoi Antik Kenti kazı çalışmalarına sunduğu destekle Türkiye’de kültür turizminin gelişmesine ve dünya kültürel mirasının korunmasına katkı sağlıyor.

Anadolu'nun en iyi korunmuş Zeus tapınağına ev sahipliği yapan ve Efes’in çağdaşı olan Aizanoi Antik Kenti’ndeki yaşama dair izler gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor. Gürok Grup, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde yer alan Aizanoi Antik Kenti kazılarına 2020 yılından bu yana sürdürdüğü sponsorluk desteğiyle dünya kültürel mirasına sahip çıkıyor.

Anadolu'nun en iyi korunmuş Zeus tapınağına, tiyatro, stadyum gibi tarihi yapılara ev sahipliği yapan ve geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanan Aizanoi Antik Kenti her yıl artan ziyaretçi sayısıyla Türkiye’nin kültür turizm noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de dahil edilen, ikinci Efes olarak da nitelendirilen antik kentte kazılar Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPU) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından 80 işçi ve 20 teknik personel ile sürdürülüyor.

Aizanoi Antik Kenti’nde; tiyatro ve stadyum, iki hamam, dünyanın ilk ticaret borsa binası, sütunlu cadde, Kocaçay üzerinde ikisi ayakta kalmış beş köprü, iki agora, gymnasium, Meter Steunene kutsal alanı, nekropoller, antik bir bent, su yolları ve kapı yapıları bulunuyor.

“Kültürel mirasa yatırım önemli bir misyonumuz”

Gürok Grup’un doğduğu şehir Kütahya’nın ekonomik ve kültürel anlamda kalkınmasını önemsediklerinin altını çizen Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat şirketin bu alandaki çalışmalarını şu sözlerle aktardı: “Gürok Grup olarak tüm faaliyetlerimizde ‘sınırsız düşün, cesur davran, iyi yap’ değerleriyle hareket ediyoruz.

Her zaman daha sürdürülebilir bir gelecek için işimizi iyi yapmaya; hayata, doğaya ve ülkemize değer katmaya odaklanıyoruz. Kalkınma ve refah; sosyal ve kültürel yönleriyle de ele alındığı zaman tam anlamıyla başarıyla sağlanmış olur.

Kalkınmanın tek koldan değil, her alanda potansiyelimizi gerçekleştirmekle mümkün olduğunun bilinciyle kültür ve sanata olan desteğimizi sürdürüyoruz. Kültürel mirasın korunmasını ve tanıtılmasını bu kapsamda değerlendiriyoruz ve Aizanoi Antik Kenti kazılarını 2020 yılından bu yana destekliyoruz. Kütahya’da doğan ve tüm dünyaya yenilikçi ürünler ulaştıran Gürok olarak ülkemizin ve şehrimizin kültürel mirasına yatırım yapmak bizim için çok önemli bir misyon.”

Bununla birlikte Aizanoi’da Roma dönemine ait tiyatro ile stadyumun restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya Valiliği, Türk Tarih Kurumu ve diğer farklı kurumların desteğiyle yürütülmektedir.

“Bu yıl yeni dükkanlar bulunmasını hedefliyoruz”

Aizanoi Antik Kenti kazı çalışmalarında bugüne kadar; 2 bin yıl öncesine ait, 2 metre 10 santim yüksekliğe sahip erkek heykelinin yanı sıra Yunan mitolojisinde aşk tanrısı olarak bilinen Eros, şarap tanrısı Dionysos ve yarı tanrı Herakles’in heykel başlarının gün yüzüne çıkartıldığını aktaran Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun sözlerine şu şekilde devam etti; “Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda tespit edilen eserler, özellikle insanların kamusal alanlarda sürdürdükleri yaşam faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler veriyor. Agora içerisinde yaptığımız kazılarda halkın günlük yaşantısı, kullandıkları, sattıkları ya da satın aldıkları ürünleri görebiliyoruz.

Bu yıl da Penkalas Çayı, Tiyatro ve Agora sektörlerinde çalışmalar yürüteceğiz. Agora’da da yeni dükkânların bulunmasını hedefliyoruz. Ayrıca Penkalas Çayı’ndaki 3 numaralı köprü kazısında heykeller bulacağımızı öngörüyoruz.”