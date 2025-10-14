Akbank Caz Festivali 35’inci yılında 15 bin müzikseveri ağırladı

Akbank Sanat’ın katkıları ve BKM organizasyonuyla gerçekleştirilen Akbank Caz Festivali, 35’inci yılında da İstanbul’un kültürel takviminde önemli bir yer edindi.

“Şehrin Caz Hali” temasıyla düzenlenen festival, Müze Gazhane, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, Nardis Jazz Club, Bova ve Pera 77 gibi farklı mekanlarda caz tutkunlarını buluşturdu.

Dünyaca ünlü isimler İstanbul sahnesindeydi

Festival, İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions ve Türkiye’nin ilk kadın caz piyanisti Nilüfer Verdi Trio konserleriyle açıldı.

Programda Chief Adjuah, Brandee Younger Trio, Eliane Elias, Aaron Parks Little Big, Raül Refree, Kinga Glyk gibi uluslararası sanatçılar yer alırken, Türkiye caz sahnesinden Önder Focan, Ahmet Ali Arslan, Ali Perret, Dilan Balkay gibi isimler de sahne aldı.

Caz ve rap aynı sahnede buluştu

Festivalin özel projelerinden “Jazz Meets Rap”, cazın doğaçlama ruhuyla rap müziğin enerjisini bir araya getirerek büyük ilgi gördü.

Geleneksel hale gelen Mehmet Uluğ Gecesi ise Adam Rudolph, Okay Temiz ve Hacı Tekbilek’in aynı sahnede buluştuğu “Invisible Threads” projesiyle kültürler arası bir müzikal deneyime dönüştü.

Paneller, atölyeler ve dijital etkinliklerle zengin program

Festival, konserlerin yanı sıra paneller, atölyeler ve söyleşilerle de cazın farklı disiplinlerle ilişkisini gündeme taşıdı.

“Caz Tarihinin Dönüm Noktaları”, “Edebiyat ve Caz” ve “Caz Dinleme Kulübü” oturumları büyük ilgi gördü.

Bant Mag. iş birliğiyle düzenlenen “Beni Bu Şarkılar Mahvetti” etkinliğinde Ayben, 3pillie ve Deniz Taşar hayatlarına yön veren şarkıların hikâyelerini paylaştı.

Festivalin dijital ayağında ise “Şehrin Caz Hali’nde Dans Hep Var” projesi kapsamında çağdaş dans sanatçıları, sahne alacak müzisyenlerin eserleri eşliğinde hazırlanan performanslarla Akbank Sanat’ın YouTube kanalında izleyicilerle buluştu.