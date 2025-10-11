Akdeniz’de Kültür Yolu Festivali yoğun ilgiyle başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, Akdeniz Kaymakamlığı ve Akdeniz Belediyesi iş birliğinde organize edilen festival, vatandaşların yoğun katılımıyla ilk gününü geride bıraktı.

Festival kapsamında düzenlenen konserler ve “Gezen Sinema” gösterimleri, her yaştan sanatseveri bir araya getirdi. İlçe sokakları, müzik sesleri ve açık hava film gösterimleriyle renklenirken, katılımcılar kültür ve sanat dolu anlar yaşadı.

Açılışta müzik ve sinema buluştu

Festivalin açılış gecesinde sahne alan müzik grubu, seslendirdiği parçalarla dinleyicilere keyifli bir gece yaşattı. Ardından, Gezen Sinema Tırı aracılığıyla gerçekleştirilen açık hava film gösterimi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Etkinliklerin her akşam saat 18.30’da konserlerle başlayacağı, ardından sinema gösterimleriyle devam edeceği bildirildi.

“Sanatla dolu bir festival yaşıyoruz”

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, festivalin kültürel yaşamı zenginleştirdiğini belirterek şunları söyledi:

“Kültür Yolu Festivali, insanları bir araya getiren çok kıymetli bir etkinlik. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle vatandaşlarımızı bir araya getirmenin, kültürümüzü yaşatmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu etkinlikler sayesinde çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz sanatla iç içe dolu dolu vakit geçiriyor.”

Gezen Sinema mahalle mahalle dolaşacak

Festivalin Gezen Sinema Tırı, ilk olarak Üçocak Mahallesi ve Yenimahalle sakinleriyle buluştu.

Etkinliğin sonraki durakları ise şöyle:

* 11 Ekim: Müfide İlhan Mahallesi – Ahmet Şimşek İlkokulu

* 12 Ekim: Hal Mahallesi – Hürriyet İlkokulu

* 13 Ekim: Adanalıoğlu Mahallesi – Mehmet Canpolat İlkokulu

* 14 Ekim: Siteler Mahallesi – Muhtarlık yanı

Festival süresince Akdeniz’in farklı mahallelerinde gerçekleştirilecek konser ve film gösterimleriyle, vatandaşlar dört gün boyunca kültür ve sanatla buluşacak.