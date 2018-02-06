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Alacakaranlık korku sineması meraklılarını bekliyor

Alacakaranlık Dergisi, korku sinemasına odaklanan bir seminer dizisi başlatıyor.

Alacakaranlık korku sineması meraklılarını bekliyor
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Alacakaranlık Dergisi, "Korku Sineması Seminerleri Dizisi"yle korku sineması tutkunlarını, meraklılarını, dergi yazarlarıyla buluşturuyor.

Beyoğlu'nun eski sinemalarından Yeşilçam Sineması'nda yapılacak seminerleri ilk etkinliğinde sinema yazarı Kaya Özkaracalar, "Korku Sineması Nedir ve Korku Sinemasının Kısa Tarihçesi" başlıklı sunum yapacak.

10 Şubat'taki seminer, iki oturum halinde gerçekleşecek.

Etkinliğin biletleri etkinlik günü saat 14.00 itibariyle Yeşilçam Sineması'ndan temin edilebilir.

Son dakika film sinema korku sineması

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