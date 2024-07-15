Alice'in 'Harikalar Diyarı'nda gezmeye ne dersiniz?
X Media Art Museum, dijital sanat aracılığıyla tatilde çocuklara yeni bir deneyim imkanı sunuyor. Yaz boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak sergide, 'Alice Harikalar Diyarında'nın renkli dünyası sanatseverlerle buluşturuluyor.
Çocukların hayal dünyasını renklendiren Lewis Carroll'un unutulmaz eseri 'Alice Harikalar Diyarında', bu kez de dijital bir sergiye konu oluyor.
X Media Art Museum'da yer alan sergi, Carroll'un renkli dünyasını, dijital sergi deneyimiyle sanatseverlerle buluşturuyor. Yaz boyunca DasDas Ataşehir'de görülebilecek etkinlik, ziyaretçileri etkileyici görselleri ve özel efektleri ile farklı bir yolculuğa çıkarıyor. DasDas, hem çocuklar hem de yetişkinlerin keyif alabileceği bir deneyim sunuyor.