Alice'in 'Harikalar Diyarı'nda gezmeye ne dersiniz?

Çocukların hayal dünyasını renklendiren Lewis Carroll'un unutulmaz eseri 'Alice Harikalar Diyarında', bu kez de dijital bir sergiye konu oluyor.

X Media Art Museum'da yer alan sergi, Carroll'un renkli dünyasını, dijital sergi deneyimiyle sanatseverlerle buluşturuyor. Yaz boyunca DasDas Ataşehir'de görülebilecek etkinlik, ziyaretçileri etkileyici görselleri ve özel efektleri ile farklı bir yolculuğa çıkarıyor. DasDas, hem çocuklar hem de yetişkinlerin keyif alabileceği bir deneyim sunuyor.