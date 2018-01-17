Altın Küre ödüllü "Ben, Tonya" İKSV Galaları'nda

17 Ocak 2018

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2016 yılında düzenlenmeye başlayan ve 2017-2018 sezonunda DHL sponsorluğunda gerçekleştirilen İKSV Galaları, sinemaseverlere buz pistlerinin en büyük skandalını konu edinen, Altın Küre ödüllü "Ben, Tonya"yı sunuyor.

Sıfırdan başlayıp ön yargılara rağmen zirveye ulaşan ancak kurduğu komplo yüzünden gözden düşen yetenekli buz patencisi Tonya Harding’in çalkantılı hayat öyküsünü anlatan filmin Türkiye prömiyeri 1 Şubat akşamı 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda yapılacak.

Buz pateninde dünya çapında giderek yükselen, son derece zorlayıcı “üçlü Axel” hareketini yapabilen tek Amerikalı kadın sporcu olmasına karşın ne izleyiciler ne de medyayla yıldızı bir türlü barışmayan Tonya Harding, iki kez Skate America şampiyonu olur ve Olimpiyat Oyunları’nın favorilerinden biri haline gelir. Fakat tüm engellere karşın hırsla Olimpiyata hazırlanan Tonya’nın hayatı, rakibi Nancy Kerrigan’a yapılan bir saldırıya adının karışmasıyla alt üst olur. FBI da soruşturmaya dahil olunca Tonya Harding, spor dünyasının en büyük skandallarından birinin kahramanı olarak tarihe geçer ve hayattaki en büyük tutkusundan ömür boyu men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

Dünya çapında sansasyon yaratan, çılgın olduğu kadar gerçek bu hikâyenin kahramanı Tonya Harding’den esinlenen ve eleştirmenlerden tam puan alan bu eğlenceli trajikomedide sporcuyu Margot Robbie canlandırıyor. Craig Gillespie’nin (Lars and the Real Girl) yönettiği filmde ayrıca Captain America’da Winter Soldier rolüyle tanınan Sebastian Stan ile bu filmdeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın dalında Altın Küre kazanan ve Oscar’da da aday olması beklenen, Mom dizisinde anne rolüyle tanıdığımız Allison Janney de rol alıyor.



"Ben, Tonya", 16 Şubat’ta vizyona girecek.