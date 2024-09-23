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Altın Portakal başarı ödüllerinin sahipleri açıklandı

Bu yıl 61'incisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde başarı ödülü alacak sanatçılar belirlendi. 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinin 2 genç oyuncusuna verilmesi kararlaştırılan ödüller, festivalin açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.

AA
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Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 5-12 Ekim'de gerçekleştirilecek 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde başarı ödülleri Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli'ye verilecek.

 