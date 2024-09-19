Altın Portakal Film Festivali 5-12 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 5-12 Ekim'de yapılacak festivalin tanıtımı için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivalin sanat direktörü Deniz Yavuz, festival jüri başkanı Ferzan Özpetek ile jüri üyeleri Jale İncekol, Deniz Göktürk Kobanbay, İlker Kaleli, Pınar Göktaş ve festival idari direktörü Cansel Tuncer'in katılımıyla kent merkezindeki bir otelde toplantı düzenlendi.

Antalya'nın ve Türkiye'nin uluslararası markası

Geçen yıl da etkinliği en iyi şekilde gerçekleştirmek için büyük çaba harcadıklarını ancak çeşitli talihsizlikler nedeniyle yapamadıklarını anlatan Muhittin Böcek, festival kapsamında sinemaya ilişkin tüm sorunların değerlendirileceği bir çalıştay yapılacağını, genç yetenekleri keşfetmek amacıyla öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleneceğini, toplam 5 milyon liralık ödül desteği verileceğini ifade etti. Böcek, "Antalya'nın ve Türkiye'nin uluslararası markası olan Altın Portakal Film Festivali'ni, sinemanın büyüsüne inanan, hikayelerin bizi biz yaptığını bilen bir bakış açısıyla düzenliyoruz" dedi.

Kortejin yapılıp yapılmayacağı belli değil

Festivalde Ulusal Film Yarışması Jüri Başkanı Ferzan Özpetek ise 'Hamam' adlı ilk filminin 1997 yılında Altın Portakal'da en iyi film ve en iyi yönetmen ödülü aldığını belirterek, bu kente bir borcu bulunduğunu söyledi. Organizasyonun lansmanında söz alan ve jüri başkanlığı için teklif geldiğinde heyecanlandığını vurgulayan Ulusal Film Yarışması Jüri Başkanı Ferzan Özpetek, "Altın Portakal, kariyerimde önemli bir festival oldu. Kafamdaki düşüncem tamamıyla yeni yönetmenler, yeni filmlere yol açmak" ifadesini kullandı.

Toplantıda sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilen kortejin bu yıl yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya ilişkin ise Özpetek, bu konunun henüz netleşmediğini, karar alma aşamasında olduklarını aktardı. Özpetek, kortej ile ilgili alınan kararın birkaç gün içinde paylaşılacağını açıkladı.

Film biletleri 5 ve 10 lira

Festivalin sanat direktörü Deniz Yavuz film seçkisini geniş ve renkli tutmaya gayret gösterdiklerini belirterek, 97 film gösterimi yapılacağını bildirdi. Etkinliğin idari direktörü Cansel Tuncer ise festivalle Türk sinemasına özgün eserler kazandırmak ve genç yetenekleri desteklemek istediklerini söyledi. Festivalde Filistin sorununa dikkati çeken 7 filmin yer alacağını ve 3'ünün Filistin yapımı olduğunu anlatan Tuncer, etkinlik boyunca izleyiciyle buluşacak filmlerin bilet fiyatlarını öğrenci için 5, yetişkin için 10 lira olarak belirlediklerini duyurdu.