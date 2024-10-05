Altın Portakal Film Festivali kortejinde sanatçılar halkla buluştu

Altın Portakal Film Festivali kortej geçişiyle başladı. Kortej geçişine, Salih Güney, Cihat Tamer, Şahnaz Çakıralp, Burak Serdar Şanal ve Mehmet Özgür gibi pek çok ünlü, üstü açık otomobillerle halkı selamladı,

Hayranlarıyla fotoğraf çektirip, karanfil atan isimlere kortejde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de eşlik etti. Organizasyonda Sadri Alışık, Kemal Kunal, Filiz Akın, Ayhan Işık ve Tarık Akan gibi sanatçıların maskotları da halkı selamladı. Cam Piramit önünden başlayan kortej, 100. Yıl Bulvarı, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi'nin ardından Karaalioğlu Parkı girişinde sona erdi. Korteje ilgi gösteren vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Ödül töreni 12 Ekim'de yapılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 61'incisi düzenlenen festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film 'Altın Portakal'ı kazanmak için yarışacak. Festival, 12 Ekim'de ödül ve kapanış töreni ile sona erecek.