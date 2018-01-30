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Altyazı Dergisi Dayanışma Gecesi Moda Sahnesi'nde

Altyazı dergisi, bu akşam okurlarını düzenlediği dayanışma gecesi ile desteğe çağırıyor. Geceye sinema ve müzik dünyasından birçok isim katılacak.

Altyazı Dergisi Dayanışma Gecesi Moda Sahnesi'nde
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Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi’nin bünyesinde yayın hayatını sürdüren Altyazı Aylık Sinema Dergisi bu akşam okurlarıyla dayanışma gecesinde buluşuyor. Geceye Onur Ünlü, Rıza Kocaoğlu, Can Bonomo, Uluç Bayraktar ve "kim ki o" grubu da katılıyor.

Bir süredir ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçen Altyazı dergisi, bu süreci atlatmak için ihtiyacı olan desteği ve dayanışma ruhunu okurlarıyla birlikte eğlenceli bir partiyle yaratıyor. Bu akşam saat 19.30'da başlayacak parti için biletler etkinlik mekanı Moda Sahnesi gişesinden alınabilir.

altyazı dergisi sinema

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