Altyazı Dergisi Dayanışma Gecesi Moda Sahnesi'nde

30 Ocak 2018

Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi’nin bünyesinde yayın hayatını sürdüren Altyazı Aylık Sinema Dergisi bu akşam okurlarıyla dayanışma gecesinde buluşuyor. Geceye Onur Ünlü, Rıza Kocaoğlu, Can Bonomo, Uluç Bayraktar ve "kim ki o" grubu da katılıyor.

Bir süredir ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçen Altyazı dergisi, bu süreci atlatmak için ihtiyacı olan desteği ve dayanışma ruhunu okurlarıyla birlikte eğlenceli bir partiyle yaratıyor. Bu akşam saat 19.30'da başlayacak parti için biletler etkinlik mekanı Moda Sahnesi gişesinden alınabilir.