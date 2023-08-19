Amadeus Anadolu’ya gidiyor

Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alan Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin önemli bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin hikâyesini anlatan Amadeus, Anadolu turnesine Ankara ile başlıyor.

Amadeus, 16-17 Ağustos tarihlerinde Ankara Oran Açıkhava Sahnesi’nde iki gece seyirci ile buluştuktan sonra eylül ve ekim aylarında sırasıyla Bursa, Antalya ve İzmir’de sahne alacak. Salieri karakterini Selçuk Yöntem’in sahneye taşıdığı, Amadeus’u Tansu Biçer’in canlandırdığı oyunda, Costanze karakterinde Ankara ve Bursa’da Özlem Öçalmaz, Antalya ve İzmir’de Dilan Çiçek Deniz yer alacak.

Yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertaiment ortak yapımı ile tiyatroseverlerle buluşan Amadeus, beşinci sezona İstanbul’da merhaba diyecek.

Dünya müzik tarihine yön veren Mozart, gündelik hayatında sıra dışı bir karakter. Yaşamı ile müziği zıt kutuplarda ilerleyen Mozart, adeta bir "tutunamayan" profili çizer. Mozart’a göre çok daha disiplinli ve müzik konusunda hırslı olan Salieri ise ‘müziğin tanrısı’ kadar başarılı olamaz. Mozart ve Salieri arasında zamanla farklı bir ilişki kurulur. Müzik konusunda yüce bir yeteneğe sahip olan Mozart ile Salieri’nin ilişkisini merkeze alan bir yapım olan Amadeus, sanat ile sanatçının kişiliği arasındaki ilişkiye odaklanan ve usta müzisyenin yaşamını, Salieri üzerinden anlatan bir klasik.