Amasya’da gizemli kayıp tapınak! Ne Herodot’ta, ne Strabon’da, kaynaklarda ismi geçmiyor

Amasya’nın Oluz Höyük kazılarında, antik tarihçilerin hiçbir kaydında yer almayan 2 bin 600 yıllık kayıp bir tapınak ortaya çıkarıldı. Volkanik tüf kayalarından inşa edilen tapınağın Anadolu arkeolojisine yeni bir pencere açtığı belirtiliyor.

Antik kaynaklarda yok

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve kazı başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, Oluz Höyük’te 19 yıldır kazı çalışması yürüttüklerini söyledi.

Dönmez, “Burayı kayıp tapınak olarak nitelendirmemizin temel sebebi Oluz Höyük Kubaba kutsal alanının herhangi bir antik kaynakta geçmemiş olmasıdır. Ne Herodot’ta ne Strabon’da ismi yok” dedi.

Devasa büyüklükte kutsal alan

Demir Çağı katmanında Frig Dönemi’ne ait Kubaba Kutsal Alanı’nı sunaklarıyla birlikte bulduklarını aktaran Dönmez, kutsal oda ve tanrıça Kubaba’yı temsil eden taşın da gün yüzüne çıkarıldığını belirtti.

Dönmez, “Oluz Höyük keşfi, Kuzey Orta Anadolu’da devasa büyüklükte ve ritüelleri henüz tam çözülememiş bir tapınak sisteminin varlığını ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Taşlar volkanik kayadan getirildi

Tapınağın yapımında kullanılan açık yeşil renkli, ince taneli tüf taşlarının 10 kilometre mesafedeki Doğantepe köyündeki antik taş ocağından getirildiği ortaya çıktı.

Prof. Dr. Dönmez, “Arkeometri çalışmamızda Oluz Höyük taşlarının Doğantepe taşlarıyla aynı olduğu kesinleşti” dedi.

“Şekillendirmesi kolay olduğu için tercih edilmiş olabilir”

Kazılarda görev yapan Astrojeoloji Uzmanı Dr. Ersin Kaygısız da taşların yapısına ilişkin laboratuvar analizleri yaptıklarını aktardı.

Kaygısız, “Örneklerde mineral faz desenlerinin aynı olduğunu belirledik. Taşıması ve şekillendirilmesi daha kolay olduğu için bu taş tercih edilmiş olabilir” diye konuştu.

Geleceğe Miras Projesi kapsamında sürüyor

Kazıların, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Geleceğe Miras Projesi çerçevesinde devam ettiği ve tapınakta kullanılan taşların höyüğün yüzde 90’ında görüldüğü kaydedildi.