Amsterdam’da Sevgililer Günü’ne Türk dokunuşu

İzmirli iş insanları Ceyhan ve Fatma Olten çiftinin 10 yıl önce ülkemizdeki konservatuar mezunu kadro bulamamış sanatçılar için kurmuş olduğu Olten Filarmoni Orkestrası 10 yılını tamamladı. Elektrik mühendisi Ceyhan Olten ve Endüstri mühendisi Fatma Olten'in önderliğindeki orkestra, yurt içi ve yurt dışında pek çok konserle adından söz ettiriyor.

Olten Filarmoni Orkestrası, Amsterdam'ın ünlü Concertgebouw salonunda, 14 Şubat'ta düzenlenecek olan unutulmaz bir konserle sahne alacak. Hollanda'nın tarihî ve prestijli bu konser salonuna davetli ilk Türk Orkestrası olmak, orkestra için büyük bir başarı ve heyecan kaynağı. Bu konserle birlikte, Olten Filarmoni Orkestrası uluslararası arenada kendine sağlam bir yer edinmeye devam ediyor.

Olten Filarmoni Orkestrası 70 kişilik ekibiyle Murat Cem Orhan şefliğinde, ünlü Fransız klarnet sanatçısı Joe Christophe solistliğinde, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan ve her yıl yaklaşık dokuz yüz etkinliğin düzenlendiği Concertgebouw salonunda “Valentine Classics at the Movies” adlı konser için geri sayıma geçti. Biletlerin yaklaşık yüzde doksan oranında tükendiği bu özel konser için Türkiye’den de seyirciler izleyici olarak katılacak. Bu özel gecede Gershwin, Mozart, Shaw, Williams, Bernstein, Silvestri, Morricone, Rota gibi isimlerin romantik eserleri konser repertuarında yer alacak.

Film Müzikleri ile hayal dünyasına yolculuk

Olten Sanat Vakfı İcra Kurulu Başkanı Fatma Olten, "Olten Filarmoni Orkestrası, 14 Şubat'taki Amsterdam konseriyle birlikte sanatseverlere unutulmaz bir müzik deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Bu özel konserle birlikte, Olten Filarmoni Orkestrası'nın müzikal yolculuğu daha da genişleyerek devam edecek” dedi.