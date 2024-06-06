Andrea Bocelli İstanbul'da konser verecek

BWO Entertainment, CEO Event ve Dolmabahçe AŞ organizasyonuyla İstanbul'a gelecek sanatçı, klasik aryaların yanı sıra albümlerindeki eserlere de konserinde yer verecek.

Kariyeri boyunca 5 kez Grammy Ödülü'ne, 6 kez de Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterildi. Bocelli, operalar, popüler Napoliten şarkılar ve sayısız arya kaydetti. Celine Dion ve Sarah Brightman gibi birçok isimle düetler yapan sanatçının eser kayıtları, 90 milyonun üzerinde kayıt satarak büyük bir başarı elde etti.