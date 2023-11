Antalya, Kültür Yolu Festivali ile renkleniyor

Takip Et

Antalya Kültür Yolu Festivali’nde 50’ye yakın noktada 500’den fazla etkinlik yer alırken, Side Antik Kenti, Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi, Konyaaltı, Kaleiçi ve daha birçok noktada festival coşkusu yaşanacak. Müziğin en geniş yelpazede sanatseverlerle buluşacağı festival kapsamında senfonik müzik konserleri yanısıra, tiyatro dünyasının beğeniyle izlenen oyunları da Antalya’da sahnede olacak.

CSO Konseri ile senfonik başlangıç

Festival boyunca Cumhuriyet Meydanı ve Side Antik Tiyatro’da gerçekleştirilecek ücretsiz konserler sanatseverlerle buluşacak. Bugün ‘Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkrestası ve Arpanatolia Konseri’ ile başlayacak Cumhuriyet Meydanı Konserleri, 5 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu’nun ‘Cumhuriyet Konseri’ ile devam edecek.

Tamamı Türk bestecilerin eserlerinden ve coşkulu marşlardan oluşacak konserde, CSO Daimi Şefi Cemi’i Can Deliorman orkestrayı, Devlet Çoksesli Korosu’nu ise Burak Onur Erdem yönetecek. Ayrıca Yücel Arzen Necip Fazıl Kısakürek 40. Yıl Sakarya Türküsü, İbrahim Sadri, Ömer Çelik, Retrobüs, Musa Göçmen Film on the Stage, Göksel Baktagir ve Çiğdem Gürdal ile Aşk Masalı konserleri festivalin Cumhuriyet Meydanı programında yer alıyor. 10 Kasım’da ise Antalya Devlet Opera ve Balesi, Atatürk’ü Anma Konseri ile sonsuzluğa uğurlanışının 85.yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anacak.

Carmina Burana Side Antik Tiyatrosu’nda

Side Antik Tiyatro’su dokuz gün boyunca konserlere evsahipliği yapacak. 6 Kasım’da Devlet Çoksesli Korosu, Carl Orff’un görkemli eseri Carmina Burana’yı seslendirecek. Konserde, dünyanın en çok seslendirilen koro eseri olan Carmina Burana’nın, Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem yönetiminde, iki piyano ve perküsyon edisyonu yorumlanacak. Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri, Senfonik Afara Uğur Aslan Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar konseri, Tiyatro Nes tarafından sahneye konan İzler müzikali Side Antik Kenti’ni renklendirecek.

Öte yandan Türkiye'nin en önemli arkeoloji müzelerinden biri olan Antalya Arkeoloji Müzesi koleksiyon sergilerinin yanı sıra, ‘Likya’dan Pamfilya’ya Antik Kentler Fotoğraf Sergisi’, ‘Bahadır Kalaycı’nın Koleksiyonundan Cumhuriyet Sergisi’ , ‘Fotomaraton Antalya Fotoğrafları Sergisi’ ziyaretçilerini bekliyor olacak. Sergilerin yanısıra Antalya Arkeoloji Müzesi’nde her gün bir söyleşi olacak ve Arkeolojik Eser Konservasyon atölyeleri düzenlenecek.

Tarihçiler eşliğinde müze gezileri

Bu arada müze ziyaretleri de festivale renk katacak.Tarih meraklıları festivale özel olarak Antalya’nın birbirinden değerleri kazı yerlerini Müzekart ile gezme fırsatı bulacaklar. Prof. Dr. Nevzat Çelik ile Myra, Prof Dr. Havva Işık ile Patara, Doç Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın ile Olympos, Prof. Dr. Murat Arslan ile Phaselis, Dr. Mustafa Bilgin ile Aspendos, Prof. Dr. Feriştah Alanyalı ile Side, Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe ile Perge, Doç Dr. Hasan Ertuğ Ergürer ile Syedra antik kent gezileri, Prof. Dr. Osman Eravşar ile Alanya Kalesi gezisi düzenlenecek.

Okan Bayülgen Richard ile sahnede

Antalya’nın yeni nesil gösteri merkezi Cosmos Theatre; Okan Bayülgen'in Shakespeare'in ünlü trajedisinden esinle yazdığı, yönettiği ve hayat verdiği ‘Richard’a, başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç'in paylaştığı ‘Timsah Ateşi’ne ve Kerem Alışık, Emir Özden ile Hatice Aslan’ın yer aldığın efsanevi ‘Küheylan’ oyununa ev sahipliği yapacak.

Festival boyunca Antalya, Sivas ve İstanbul Devlet Tiyatroları tarafından ‘Toplu Hikayeler’, ‘Buzlar Çözülmeden’, ‘Peter Pan’, ‘Midas’ın Kulakları’ ve ‘Hırçın Kız’ oyunları sahnelenecek. Antalya Devlet Opera ve Balesi ise “Kamelyalı Kadın”, “Şekeronya” ve Atatürk’ü Anma Konseri ile seyirci ile buluşacak.

Şiir ve görsel şovlarla renklendirilmiş müzikal oyun “İzler” Side Antik Tiyatro’da oynanacak. Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından Antalya Nekropol Müzesi açılışı yapılacak. Antalya Nekropol Müzesi, Eski Doğu Garajı-Halk Pazarı mevkii olarak adlandırılan yerde iş merkezi inşaatı temel hafriyatı sırasında tespit edilen antik mezarlarda Antalya Müzesi Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından gerçekleştirilen kurtarma kazılarında ortaya çıkarılan toplam 866 adet mezar ve alanda inşa edilen yapı kompleksinden oluşuyor.