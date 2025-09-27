Antalya’da Avrupa Miras Günleri kapsamında iki sergi açıldı

Avrupa Konseyi’nin “Avrupa Miras Günleri” etkinlikleri çerçevesinde Antalya’da iki sergi açıldı. Cumhuriyet Meydanı ve Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde eş zamanlı düzenlenen sergilerde, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve geçici listede bulunan kültürel miraslara ait fotoğraflar sergileniyor.

Alanya Kalesi ve Tersanesi, Karain Mağarası, St. Nicholas Kilisesi, Perge Arkeolojik Alanı ve Kekova gibi değerlerin tanıtıldığı sergiler, Antalya’nın tarihi kimliğini daha yakından tanıma imkânı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu sergilerin kentin turizm ve kültürel mirasının doğru tanıtılmasına katkı sağladığını vurguladı.