Antandros Antik Kenti kazılarında bin 600 yıllık vaftizhane ortaya çıkarıldı

Antandros Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, bu yılki kazıların 3 Temmuz itibariyle başladığını ve "Geleceğe Miras" projesi kapsamında dört farklı alanda çalışmayı hedeflediklerini belirtti. Ancak şu anda sadece Roma Villası'nın güneydoğusunda, yamaca konumlanmış bir komplekste kazıların sürdüğünü aktardı.

Prof. Dr. Polat, söz konusu yapının yalnızca bir mekanının tamamen açığa çıkarılabildiğini ifade ederek, "Mekanın ölçüleri 7.20'ye 5.90 metre. Duvarlarında freskler, tabanında ise mermer döşemeler bulunuyor. Bu mekan ilk olarak Roma villasının bir parçası olarak kullanılmış, ancak MS 380'de Hristiyanlığın resmi din kabul edilmesinin ardından vaftizhaneye dönüştürülmüş. Bunun en önemli kanıtı da ortadaki yaklaşık bir metre çapında, basamaklarla inilen vaftiz havuzu" dedi.

Mekanda iki farklı dönemden kalma fresk bulunduğunu kaydeden Polat, "İlk fresk MS 300 yılına tarihleniyor. Fonksiyon değişiminin ardından, yani 5. yüzyılın ortalarında ise duvarlar dönemin modası olan bitkisel ve panel bezemelerle süslenmiş. Fakat bu süslemelerin üstü yoğun kireç tabakasıyla kaplı. Ekip arkadaşlarımız şu anda bu tabakayı temizleyerek esas motifleri ortaya çıkarıyor" diye konuştu.



