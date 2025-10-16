Arif Erkin öldü mü? Arif Erkin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Mimar, Müzisyen ve oyun Arif Erkin Güzelbeyoğlu yaşamını yitirdi. Yabancı Damat'ta "Memik Dede" karakteri ile hafızalara kazınan sanatçının ölümü büyük bir hüzne neden oldu. Bu acı gelişme ile birlikte Erkin'in biyografisi yeniden araştırılmaya başlandı.

Arif Erkin kimdir?

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 11 Eylül 1935’te Gaziantep’te doğdu. Türkiye’de mimarlık, tiyatro, sinema ve müzik alanlarında çok yönlü bir sanatçı olarak tanındı.

Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamlayan Güzelbeyoğlu, mimarlığın yanı sıra müzik tutkusunu da sürdürdü. Devlet Opera ve Balesi Opera Dershanesi’nde aldığı müzik eğitimi sonrasında İstanbul Radyosu’nda solistlik ve koristlik yaptı.

Tiyatroya olan ilgisi lise yıllarında başladı. Profesyonel sahne kariyerine Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu’nda adım attı; Haldun Taner’in “Zilli Zarife” ve “Vatan Kurtaran Şaban” gibi eserlerinin müziklerini besteledi. Dostlar Tiyatrosu’nun kuruluşunda da yer aldı ve uzun yıllar topluluğun oyunlarına müzikleriyle katkı sundu.

Televizyon ve sinemada geniş bir kitle tarafından tanınmasını sağlayan yapımlar arasında İkinci Bahar dizisindeki Zülfikar Ağa ve Yabancı Damat dizisindeki Memik Dede rolleri öne çıkar.

Sanat yaşamının yanı sıra kamu hizmetinde de görev aldı; İstanbul Belediyesi’nde uzun süre mimar olarak çalıştı, ardından Beşiktaş Belediyesi’nde İmar Müdürü ve Teknik Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Müzik alanında pek çok dizi ve film için unutulmaz besteler yapan Güzelbeyoğlu, Umut filmiyle 1969 Adana Altın Koza Film Festivali’nde “En İyi Müzik” ödülüne layık görüldü. Sanatın farklı dallarında iz bırakmış, üretken bir kültür insanı olarak anılmaktadır.