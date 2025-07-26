Arka Sokaklar izleyicisini sevindiren haber! Eski oyuncu diziye geri dönüyor

Bu yıl 20. sezonuna başlayacak Arka Sokaklar dizisinde, izleyiciyi sevindirecek sürpriz bir gelişme yaşandı. Rıza Baba'nın damadı Ali Akdoğan'a hayat veren Alp Korkmaz'ın kadroya tekrar dahil olduğu öğrenildi.

İzleyiciler sevinçle karşıladı

Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da sevilen bir karakter diziye geri dönüyor.

Kulislerden edinilen bilgiye göre, Rıza Baba'nın damadı Ali Akdoğan'ı canlandıran Alp Korkmaz yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin izleyicileri ise bu sürpriz gelişmeye çok sevindiklerini belirtti.

Daha önce de diziden Şevket Çoruh ve Oya Okar gibi oyuncular ayrılmış, sonrasında tekrar diziye dahil olmuştu.

Alp Korkmaz, 2006-2021 yıllarında dizide yer almış, ancak, 600. bölümde senaryo gereği diziden ayrılmıştı.

Dizinin yeni sezon çekimlerinin ağustosun ikinci haftası başlayacağı öğrenildi.