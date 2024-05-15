Aşık Mahzuni Şerif'in vefatının 22. yılına özel belgesel

Usta sanatçı Mahzuni Şerif, vefatının 22. yılına özel olarak hazırlanan belgeselle anılacak. TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan 'Mahzuni' belgeseli, 17 Mayıs akşamı saat 00.15'te TRT 1'de ekranlara gelecek.

Sesini Maraş'tan dünyaya duyuran halk ozanı

'Mahzuni' belgeselinde ayrıca sanatçının şimdiye kadar seslendirmiş olduğu eserlerinden derlemeler ve yeni dönem genç halk müziği sanatçılarından alınan performanslar beğeniye sunulacak.

Binlerce eser üreten, yüzlerce plak ve kaseti bulunan Mahzuni Şerif ile yapılan son radyo belgesellerinden kesitler de yine izleyicilerle paylaşılacak. Belgeselde, Maraş'ın Berçenek köyünden tüm ülkeye ve dünyaya sesini duyuran halk ozanının hayatı farklı yönleriyle ortaya konacak.