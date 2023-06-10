Aşık Veysel “Uzun İnce Bir Yoldayız” konseriyle anıldı

Türk halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu anısına düzenlenen konserde ünlü sanatçılar müzik severlerle buluştu. 7 Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi’nde Aşık Veysel’e ithafen “Uzun İnce Bir Yoldayız” başlığı ile gerçekleştirilen etkinlikte, Şef Turan Sağer’in yönettiği Senfonik Anadolu Orkestrası eşliğinde bağlama sanatçısı Ümit Yılmaz ve konuk sanatçı olarak Gülay sahne aldı. Konserde “Güzelliğin On Para Etmez”, “Ben Gidersem Sazım Sen Kal Dünyada Hey”, “Mecnunum Leylamı Gördüm”, “Kara Toprak” ve “Uzun İnce Bir Yoldayım” gibi usta ozanın repertuvarındaki kült eserlerinden oluşan 12 eser seslendirildi.

Türkiye’de kültür sanat yaşamını zenginleştirmeyi amaçlayan VakıfBank tarafından gerçekleştirilen konser büyük ilgi gördü. Türkiye'de âşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden birisi olarak kabul gören Aşık Veysel’in anısına gerçekleştirilen konserde sahne almaktan gurur duyduğunu belirten sanatçı Ümit Yılmaz, “Zorluklarla dolu yaşamını sazı ve sözü ile renklendiren, saz şiiri geleneğinin büyük ismi Aşık Veysel’in anıldığı konserin bir parçası olduğum için mutluluk duyuyorum.

Bu vesileyle böylesine müstesna bir değeri ölümsüz kılmak ve dinleyicilere sunmak için bu etkinliğe destek veren herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Gecenin sunuculuğunu üstlenen Yetkin Dikinciler ise, “ Aşık Veysel’in iki gözü görmezdi ama bilirsiniz ki gözler görmeyince gönül gözü sonuna kadar açılır. İşte böylesine bir ozanla karşı karşıyayız. Ümit Yılmaz ile ona ithafen bir hayal kurduk.

Ben de Aşık Veysel’in ruhuna tercüman olmaya çalışırken bir yandan da onun sazıyla kendime tercüman olmaya çalıştım. Bu duygudaşlık benim için çok kıymetli” dedi. Vefatının 50’nci yıl dönümünde Aşık Veysel Yılı kapsamında, VakıfBank’ın katkılarıyla sahnelenen “Uzun İnce Bir Yoldayız” adlı konserde ünlü ozanın bu topraklarda doğan ve gönüllere dokunan eserleri dinleyiciyle buluştu.

Aşık Veysel’e saygı sergisi Sivas’ta açıldı

Aşık Veysel‘in ölümünün 50.yılı olması nedeniyle UNESCO tarafından 2023 “Aşık Veysel Yılı” olarak ilan edildi. Bu yıla ithafen, Aşık Veysel’e Saygı isimli serginin açılışı Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi‘nde gerçekleşti.

Aşık Veysel’e Saygı isimli serginin küratörlüğü Caner Kemahlıoğlu tarafından yürütüldü. Sergi, ziyaretçilerini bir yandan tarihin tozlu raflarında bir seyahate çıkarırken, bir yandan da modern sanatın ruhunu kaybetmeyişiyle dikkat çekiyor. Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ev sahipliği yaptığı serginin yer aldığı müze bünyesinde “Türkiye’ye Müzeciliği Getiren İlk İsim” adlı proje çerçevesinde, ressam ve arkeolog olan Osman Hamdi Bey Odası’nın da tek eserle ön açılışı da ayrıca gerçekleştirildi.

En önemli ve ünlü tablolarından “Kaplumbağalı Adam yani Kaplumbağa Terbiyecisi” ismini de taşıyan eserine yeni bir yorumda katarak Caner Kemahlıoğlu tarafından hazırlanan eseri ve panoları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.