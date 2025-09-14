Atiye dizisi çalıntı mı? Dava 5. yılında: İzledikçe beynimden aşağı kaynar sular indi

Dijital içerik platformu Netflix'in iç yapımlarından, Beren Saat ve Mehmet Günsur'un başrolünü oynadığı "Atiye" isimli 3 sezonluk dizinin senaryosunun kendi kitabından çalıntı olduğunu iddia ederek dava açan yazar Ece Özbaş hakkının teslim edilmesini istedi.

30 yıllık editörlük tecrübesinin ardından yazarlık serüvenine başladığını dile getiren Ece Özbaş, ilk romanı olan "Sihrin Kovulmuş Melekleri"ni uzun bir araştırma sürecinin sonunda kaleme aldığını söyledi. Kitabın konusunun, Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nde geçen ve insanlara sihir öğreten Harut ve Marut'tan yola çıkan Özbaş, Mezopotamya'nın mistik atmosferinde geçen bir kurgu oluşturmak için dinler tarihi profesörleri ve mitoloji uzmanlarıyla görüştüğünü, Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi şehirlere seyahatler düzenlediğini anlattı.

"Bu kitap benim için mühürdü"

Romanının tanıtımını Ekim 2017'de yaptığını kaydeden Özbaş, "Yazarken farklı insanlarla, profesörlerle görüşmeye devam ettim. İnsanların ve kurumların çok güzel yardımları oldu. Ekim 2017'de sosyal medyada yayınlamaya başladım. Bu roman bir üçleme ve benim için büyük bir projeydi. Hala öyle. Her kitaba özel sembol tasarladım. Çünkü bu benim için bir mühürdü. Bu sembollerin sebebi de 3. romanda öğrenilecekti. İlk iki kitabı yazdım. İlk kitap gerçekten heyecan verici yolculuktu" diye konuştu.

Eserin sahibi de 'benim değil' diye dava açtı

Dizinin senaryosunun resmi olarak Şengül Boybaş'ın "Dünyanın Uyanışı" adlı kitabından uyarlandığının belirtildiğini hatırlatan Özbaş, ilginç bir durumu da ilk kez açıkladığını söyledi.

Özbaş, "Şengül Hanım bu yolculuğu biliyordu. O da 'Bu benim kitabımdan alınmadı, başka birinden alınmış' diye yapımcıya dava açtı. 'Dizi benden alınmadı' diye bilirkişi raporu düzenletti. Onun davası da henüz sonuçlanmadı ama karşı tarafın avukatı 'Herkes bize dava açıyor, eser sahibi bile dava açtı' diyerek mağduriyet oluşturmaya çalışıyor" dedi.

"İzledikçe beynimden aşağı kaynar sular indi"

Romanının tanıtımını Ekim 2017'de yaptığını, "Atiye" dizisinin ise Aralık 2018'de yayımlandığını belirten Özbaş, diziyi izlediğinde büyük bir şok yaşadığını dile getirdi. Özbaş, süreci şöyle anlattı:

"Kitabımın yayın yönetmeni arkadaş diziyi izleyip izlemediğimi sordu, henüz izlememiştim. 'Kitabınla o kadar benzerlik var ki' dedi. ‘Yok canım' dedim ama izlemeye başladım. İzledikçe beynimden aşağı kaynar sular indi. Karakterlerin birçoğu, olayın örgüsü benziyor.

Sadece içinde Harut ve Marut yok. Kendimi sakinleştirdim. Başka arkadaşlar da aynı şeyi söyledi. Sonra avukatlara danıştım. Ciddi olarak bir inceleme sürecine girdik ve dilekçe verdik. Yapımcıya ve Netflix'e dava açtık."

"Cevherimi kimseye kaptırmak istemiyorum"

5 yıldır devam eden dava sürecinde ilk bilirkişi raporunun, dizide yüzde 70 oranında intihal olduğu yönünde geldiğini ifade eden Özbaş, "Karşı taraf aynı bilirkişiye oranı nasıl verdiklerini sorup açıklamalı rapor istedi. Rapor yazıldı, yine yüzde 70. Sonra hakim değişti, tekrar bilirkişi istendi. Diğer iki bilirkişi 'benzerlik var ama' dedi, açıklamasını yapmadı. Neden bu kadar açıklamasız kalıyor, hiç bilmiyorum. Ve sonrasında basına yansıttık. Çünkü karşı taraf 'Siz bizden faydalanmaya çalışıyorsunuz' diyor. Ben de 'Hayır, siz benden faydalandınız' diyorum. 10 yıllık araştırma sürecim var. Emek emek, tek tek bölgeyi gezerek bağımsız bir yazar olarak yaptım. Bunların hepsi aynı zamanda mali olarak da bir kaynak. Hayata bilgiyle, emekle ve tecrübeyle bakan bir insanım. Kendi çıkardığım, işlediğim bir cevheri de kimseye kaptırmak istemiyorum" dedi.

"Benim hakkımı teslim etsinler"

"Bu iş benden yana bitecek çünkü adil olan bu. Para için mücadele etmek gibi bir önceliğim yok. Benim hakkımı teslim etsinler. O eserin bana ait olduğu söylensin" diyen Özbaş amacının hırs veya maddi bir beklenti olmadığını, tek isteğinin eserine sahip çıkmak olduğunu, bu davanın kariyerini de olumsuz etkilediğini belirtti.