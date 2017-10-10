'Atlas Tartarica' Türkçe'ye çevrildi

10 Ekim 2017

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), Tataristan Tarih Enstitüsü ve Türkiye Cumhuriyeti Kazan Başkonsolosluğu iş birliğinde, Türkçe'ye kazandırılan "Atlas Tartarica" kitabı tanıtıldı.

Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan TDBB Başkanvekili Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, çok anlamlı bir iş yapıldığını söyledi.

Aydın, kitabı incelediğini belirterek, "Son derece doyurucu bir eser. Emeği geçen kurum ve kuruluşlardaki çalışanlara çok çok teşekkür ediyorum. Bu bilimsel kaynağa her baktığınızda Tatarları, Tataristan'ı ve Asya'yı çok daha iyi tanıma imkanı bulacaksınız. Tataristan'la benim özel bir bağım da var. Eşim Tatar. Bu anlamlı esere emeği geçenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Kazan Başkonsolosu Turhan Dilmaç, Tataristan'ın özel bir konuma sahip olduğunu dile getirerek, "Halihazırda Tataristan'da 10 büyük Türk şirketi faaliyet gösteriyor. 2 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Ekonomik ilişkilerimizin en çok gelişmiş olduğu yerlerden biri. Bu çağdaş zamanlarda önemli olsa da Türklerle Tatarları birbirine yakınlaştıran ve onları kardeş kılan başka özellikler de var. Tatar'ın nerede ortaya çıkacağını bilemezsiniz. Bir bakarsınız ki Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ında önemli bir kişidir. Bir bakarsınız Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün yakınındaki danışmanlarından birçoğu Tatar'dır." ifadelerini kullandı.

Dilmaç, başkosolos olarak atandığında kendi kitaplıklarında eserin mevcut olduğunu aktararak, eserin ilk bölümlerinin Türk tarihinin ortak geçmişini ihtiva ettiğini kaydetti.

Sonrasında eserin Türkçe'ye kazandırılması fikrini Tataristan Cumhuriyeti İlimler Akademisi Şehabeddin Mercani Tarih Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Rafail Hakimov'a açtığını belirten Dilmaç, olumlu cevap aldığını söyledi.

Hakimov ise konuşmasında Tatar tarihinin eşsiz, engin ve uçsuz bucaksız olduğunu belirterek, "Bu tarihin birçok yönünü biz Tatarlar bile çok bilmiyoruz. Bunun için amacımız bu tarihi hem kendimiz anlamak hem de dünyaya tanıtmak. Bunu doğru şekilde yapmak istiyoruz. Bu eserin Türkçe'ye çevrilip basılmış olmasından dolayı çok mutluyuz. Türk halklarının ortak tarihidir bu. Avrasya'da olan biten tarihi gelişmelerin ve değişimlerin hepsini haritalar eşliğinde göstermeye gayret ettik. Bu gerçekten büyük ve zor bir çalışma. Kitap anlaşılır bir üslupta yazıldı." değerlendirmelerinde bulundu.

Tanıtım toplantısına Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak da katıldı.

Atlas Tartarica

Bilimsel sorumluluğunu Rafail Hakimov'un üstlendiği kitabın, Türkçe yayınlanması projesinin yöneticiliğini Fahri Solak yaptı. Eserin Türkçe'ye çevirisi ise Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlyas Kemaloğlu tarafından gerçekleştirildi.

Türk ve Tatar tarihi açısından büyük öneme sahip olan prestij boy kitap, yaklaşık 678 sayfadan oluşuyor.

Atlas Tartarica, Tataristan Cumhuriyeti ve Tatar halkının historiyografisinde bölgenin tarihini ve coğrafyasını bu kadar geniş ve bütün olarak ele alan ilk yayın olma özelliğini taşıyor. Eserde, Tatarlar'ın etnik kökenleri, kurduğu devletler, hükümdarları, ekonomisi, kültür ve dinleri, Tatar halkının Rusya içindeki durumu ele alınıp kapsamlı olarak anlatılıyor.

Kitapta ayrıca Avrasya kültürlerinin tarihsel gelişimi, farklı tarihsel dönemlerde Türk devletlerinin, Türk hanlıklarının ve Türk kabilelerinin ne zaman ve nereden nereye göç ettiklerini ve bu göçlerde neler yaşadıklarını, hangi silahları kullandıklarını da açıklayan önemli bilgiler yer alıyor.

Kaynak: AA