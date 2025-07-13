Aurora 6 yıl sonra İstanbul'da! 'Türkçeyi çok seviyorum'

Epifoni Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Alternatif pop ve elektronik müziğin tanınan seslerinden Norveçli şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve müzik yapımcısı Aurora 6 yıl aradan sonra İstanbul'daki hayranlarıyla buluştu.

Aurora, konsere "Goddess of Dusk" ile başlayarak ardından sırasıyla "Runaway", "The Seed" gibi parçalarını seslendirdi.

Duygu yüklü şarkılar seslendiren ve şarkı aralarında izleyicilerle sık sık sohbet eden şarkıcı, hayranlarının verdiği hediyeler karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bu kadar uzun süre ayrı kaldığımız için üzgünüm"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aurora, sahneden Türkiye sevgisini dile getirerek, "Bu kadar uzun süre ayrı kaldığımız için üzgünüm. Çok fazla insanın muhteşem ülkenize dönmemi beklediğini biliyorum. Ve sonunda bu an geldi. Bizi muhteşem bir gece bekliyor. Türkçe çok güzel bir dil ve çok seviyorum. Birçok Türkçe şarkı biliyorum. Bazıları sizin için eski olabilir ama benim için çok yeniler" görüşünü paylaştı.

"Filistin'e özgürlük" diyerek müzikseverlerin alkışlarla destek verdiği bir çağrıda bulunan Aurora "Running with the Wolves" adlı şarkısıyla geceyi sonlandırdı.