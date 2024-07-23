'Ay Işığında Müzik' etkinlikleri İstanbul'da başlıyor
Dinleyicileri sevdikleri sanatçılarla ücretsiz olarak buluşturmaya devam eden 'Ay Işığında Müzik' etkinlikleri 26 Temmuz'da başlıyor. Florya'da düzenlenecek etkinliklerde 28 Temmuz'a kadar Şevval Sam, Uğur Aslan ve Merve Özbey sahne alacak.
AA
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Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek ücretsiz etkinlikte, deniz manzarasına karşı ay ışığı altında canlı müzik dinlemek isteyenler aynı adreste buluşuyor.
Tüm konserlerin saat 21.00'da başlayacağı ve AVM'nin amfi sahnesinde düzenlecek etkinlikte, 26 Temmuz'da Şevval Sam, 27 Temmuz’da Uğur Aslan, 28 Temmuz’da Merve Özbey sevenleriyle buluşacak.