Ayasofya beş yılda 40 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı!

İstanbul'un fethinden sonra 481 yıl boyunca cami olarak hizmet veren, 1934'te müze statüsüne dönüştürülen Ayasofya-i Kebir Camii, 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açılmasının ardından geçen beş yılda yaklaşık 40 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla cami, hem ibadet mekânı hem de önemli bir kültürel miras olarak yaşatılıyor.

Alt kat ibadete, üst galeri ziyaretçilere açık

İbadete açıldığı günden bu yana alt kat Müslümanların ibadetine tahsis edilirken, üst galeri bölümü ise yabancı ziyaretçilere açık tutuluyor. Böylece ibadet edenlerle turistlerin alanları ayrılarak daha huzurlu bir ibadet ortamı sağlanıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan yapıda, UNESCO'nun önerisi doğrultusunda çok dilli rehberler eşliğinde ziyaretçilere bilgi veriliyor.

Her yıl 10 ila 15 milyon kişi ziyaret ediyor

Ayasofya-i Kebir Camii, ibadet dışında bir ilim ve kültür merkezi olarak da işlev görüyor. Pandemi sonrası dönemde ziyaretçi sayısında belirgin artış yaşanırken, cami her yıl 10 ila 15 milyon kişiyi ağırlıyor.